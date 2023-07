Tennis: Bencic verzichtet auf Hopman-Cup, Naef ersetzt sie

Belinda Bencic will ihre in Wimbledon aufgekommenen Schulterprobleme auskurieren und verzichtet daher auf eine Teilnahme am am Mittwoch beginnenden Hopman-Cup in Nizza. Am Länderturnier werden nun Leandro Riedi und Celine Naef die Schweiz vertreten. Der 21-Jährige und die 18-Jährige treffen in Südfrankreich auf Dänemark (Clara Tauson und Holger Rune) sowie Frankreich (Alizé Cornet und Richard Gasquet).

Von der einbandagierten rechten Schulter gebremst: Belinda Bencic verzichtet auf einen Start am Hopman-Cup. Foto: AFP

In diesem Jahr feiert der neugestaltete Hopman-Cup seine Premiere in Nizza, bis 2019 diente das Turnier im Januar als Vorbereitung für das Australien Open, fand in Perth statt und wurde auf Hartplatz gespielt. In Frankreich finden die Länder-Duelle nun auf Sand statt. Die letzten beiden Ausgaben in Perth konnte das Duo Belinda Bencic/Roger Federer für die Schweiz entscheiden. (tzi)