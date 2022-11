Tennis: Stefanie Vögele beendet ihre Karriere

Stefanie Vögele beendet im Alter von 32 Jahren ihre Karriere als professionelle Tennisspielerin. Die Aargauerin kann auf fast 17 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Mit Stefanie Vögele beendet eine Spielerin ihre Karriere, die im Schweizer Tennissport schon früh ihre Spuren hinterlassen hat. Im Alter von erst 15 Jahren gab sie 2005 im damaligen Fed Cup ihr Debüt für das Securitas Team Schweiz – 17 weitere Nominationen sollten folgen. Den Höhepunkt erlebte Vögele im Jahr 2021, als sie Teil jenes Teams war, das sich bei den Billie Jean King Cup-Finals zum Vizeweltmeister kürte.

Und auch als Einzelsportlerin darf die mittlerweile 32-Jährige auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. 2007 gewann sie als erst dritte und bisher letzte Schweizerin den Einzel-Titel bei den Europameisterschaften der Juniorinnen. Später bewies Vögele auch auf der WTA-Tour ihr Können, welches sie bis auf Rang 42 der Weltrangliste vorstossen lies. Insgesamt 33-mal stand die Aargauerin im Hauptfeld eines Grand Slam-Turniers, letztmals zu Beginn dieses Jahres beim Australien Open. 2013 qualifizierte sie sich beim French Open in Paris für die dritte Runde. Zweimal erreichte Vögele ausserdem den Final eines WTA-Turniers – 2018 in Acapulco und 2020 in Newport Beach.

Stefanie Vögele: «Als Kind war es mein Traum, Tennisprofi zu werden. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Traum fast 17 Jahre lang leben durfte. Der Weg, den ich gegangen bin, war nicht immer leicht. Die vielen Siege und Niederlagen haben mich gelehrt, immer wieder aufzustehen und zu kämpfen. Über all die Jahre war ich stets mit ganzem Herzen dabei und habe das, was ich gemacht habe, geliebt. Mit grosser Dankbarkeit blicke ich zurück auf eine wertvolle Reise mit vielen Erfahrungen, Herausforderungen und unvergesslichen Momenten.»

Doch nun wolle sie ihr Leben «nicht mehr nur dem professionellen Tennis unterordnen». In den letzten beiden Jahren fiel es mir nach einer Corona-Erkrankung immer schwerer, mich körperlich auf höchstem Niveau zu bewegen. Auch mein Asthma hinderte mich zunehmend daran, Spitzenleistungen zu erbringen. Ich freue mich nun auf einen neuen Lebensabschnitt, auf eine eigene kleine Familie und darauf, dass ich mit dem Tennis in anderer Form verbunden bleiben kann. Der Sport hat mir so viel gegeben, was ich gerne weitergeben möchte. Mein Dank geht an meine Familie für die bedingungslose Unterstützung über all die Jahre, an Ivo (Werner) für die Energie, die er mir stets gegeben hat und nicht zuletzt an Swiss Tennis. Auch möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich in irgendeiner Form unterstützt und an mich geglaubt haben.» (rst)