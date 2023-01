Football: Nach dem Drama das Playoff-Duell

Die Cincinnati Bengals haben in den NFL-Playoffs eine spannende Partie gegen die Baltimore Ravens gewonnen und treffen in der nächsten Runde auf die Buffalo Bills. Der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison gewann 24:17 und darf weiter vom ersten Titel seiner Geschichte träumen.

Damit kommt es nächsten Sonntag in Buffalo zu einer Neuauflage der vor zwei Wochen abgebrochenen Partie zwischen den Bills und den Bengals. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde hatte Bills-Profi Damar Hamlin einen Herzinfarkt erlitten und war auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Inzwischen hat er das Krankenhaus wieder verlassen. Ebenfalls am Sonntag treffen die San Francisco 49ers auf den Sieger der letzten noch ausstehenden Partie in der Wildcard-Runde zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys. Schon am Samstag kommt es zu den Duellen Kansas City gegen Jacksonville und der New York Giants gegen Philadelphia. (dpa)