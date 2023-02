Leichtathletik: Joseph und Raess glänzen, Femke Bol fliegt

Der Sieg war es nicht in Paris, eine Bestzeit aber schon: In 7,86 Sekunden verbesserte sich Ditaji Kambundji über 60 m Hürden um 3 Hundertstel, Siegerin Nadine Visser (NED) war noch ein paar Tausendstel schneller. Und Jason Joseph gelang sogar der zweite Schweizer Rekord innert acht Tagen: Der Baselbieter siegte in 7,48 und war damit nochmals drei Hundertstel schneller als in Magglingen. Er ist derzeit die Nummer 3 der Welt. Mujinga Kambundji hingegen blieb in 7,18 über 60 m klar über ihrer Saisonbestleistung.

Wie Joseph stellte auch Langstreckenläufer Jonas Raess einen Schweizer Hallenrekord auf: An den traditionsreichen Millrose Games in New York lief der 28-Jährige über 3000 Meter mit 7:35,24 Minuten eine sehr starke Zeit und hievte sich damit in der Allzeit-Bestenliste auf Rang 45. Erst neun Europäer waren je schneller gewesen. Der Zürcher, der seit einiger Zeit dem On Athletics Club angehört und in Boulder (Colorado) trainiert, verbesserte seine eigene nationale Bestmarke um über vier Sekunden.

Eine nahezu unfassbare Leistung gelang in Metz der Niederländerin Femke Bol, der Olympiabronze- und WM-Silbergewinnerin über 400 m Hürden. In 49,96 über 400 m flach flog die Athletin, die vom Schweizer Laurent Meuwly trainiert wird, zur viertbesten Zeit in der Halle je. Die Schnellste war 1982 Jarmila Kratochvilova (49,59). (mos/tmü)