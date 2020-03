Klotens Topskorer Faille verlängert Der EHC kann auch nächste Saison auf sein erfolgreiches Ausländerduo zählen. Denn Éric Faille hat seinen Vertrag - wie schon vor ihm Robin Figren - um eine Saison verlängert. Roland Jauch

Der Mann mit dem gelben Topskorerhelm, der dort präsent ist, wo es drauf ankommnt - Éric Faille während des Playoff-Viertelfinals gegen die GCK Lions im Zweikampf mit Noah Meier. Leo Wyden

Der 31-jährige Kanadier und sein Agent hatten bereits Ende 2019 einen Vorvertrag mit Kloten vereinbart, der nun in Kraft tritt. Faille erzielte in 46 Meisterschaftsspielen für Kloten 75 Skorerpunkte (21 Tore/54 Assists), das sind 1,63 Punkte pro Spiel. Er war hinter dem Ajoie-Duo Devos/Hazen der drittbeste Punktesammler der Swiss League. Figren kam in nur 36 Partien auf 48 Punkte (19 Tore), das macht 1,33 Punkte pro Match.