Zwei verlängern, einer kommt zurück Der EHCW hat Aris Shane Birchler aus der Juniorenabteilung der GCK Lions unter Vertrag genommen. Samuele Pozzorini und Mischa Bleiker haben ihre Verträge um eine Saison verlängert. Urs Kindhauser

Samuele Pozzorini hat in zwei Saisons 92 Spiele für den EHCW absolviert. Manuela Matt

Der EHC Winterthur formt weiter am Team für die neue Saison. Am Montag gab der Swiss-League-Club die Verpflichtung des jungen Verteidigers Ari Shane Birchler bekannt.Der 19-Jährige kommt aus der Nachwuchsbewegung des EHCW, wechselte dann aber in die Organisation der ZSC Lions. Letzte Saison war Birchler Stammspieler bei den U-20-Elit-Junioren der GCK Lions. Dabei kam er zu 47 Spielen in der Qualifikation und im Playoff. Er erzielte 14 Skorerpunkte, darunter zwei Tore in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Biel. Birchler erhält eine Vertrag für eine Saison.

Überdies verlängerte der EHCW die Verträge mit Samuele Pozzorini (23) und Mischa Bleiker (20) um je ein Jahr. Verteidiger Pozzorini wird seine dritte Spielzeit in Winterthur absolvieren. Die bisherigen zwei waren von bemerkenswerter Konstanz geprägt: Pozzorini absolvierte alle 92 Spiele! Stürmer Bleiker kam letzte Saison vom Davoser Nachwuchs zum EHCW. In 41 Partien kam er auf zwei Tore und drei Assists.