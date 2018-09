400 Meter statt 250 Kilometer

Es fährt am Sonntag der Fünfte der Challenge League, der mit dieser Klassierung und der Ausbeute von acht Punkten aus sechs Spielen nach den zwei schwachen letzten Jahren halbwegs zufrieden ist, nach Vaduz zum Achten, der zwar nur einen Punkt weniger hat, aufgrund seiner Ansprüche aber eindeutig nicht zufrieden ist. Deshalb haben die Liechtensteiner ihren wohl auch in der Mannschaft nicht mehr sonderlich wohlgelittenen deutschen Trainer Roland Vrabec in der Länderspielpause durch die heimische Lichtgestalt Mario Frick ersetzt. Frick sitzt also erstmals als Challenge-League-Trainer auf der Bank. Es ist einer der Punkte, die dieses Spiel speziell machen.

Natürlich fährt Loose mit dem FCW-Mannschaftsbus an. Käme er direkt von seinem Wohnsitz, wären es nicht 125 Autokilometer, sondern nur «400 Meter Luftlinie», wie er sich ausdrückt. Denn im «Ländle» ist Loose sesshaft, seit er 1996 zuerst Nachwuchs-, dann Cheftrainer des Verbandes wurde. Er, der Dortmunder, der für den BVB und Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga spielte. Später, als er Verträge in Siegen, Dresden, Münster, Augsburg und St. Gallen einging, pendelte er gleichsam. Seit diesem Sommer fährt er fast täglich aus Vaduz nach Winterthur, mit dem Zug ab Sargans oder, wie zuletzt öfter, mit dem Auto.

Gemeinsam der erste Sieg

32-mal führte Loose Liechtenstein in ein Länderspiel, natürlich war der Balzner Frick meist dabei. «Er war mein wichtigster Spieler», sagt Loose. Am 14. Oktober 1998 setzten sie einen Markstein in der liechtensteinischen Fussballgeschichte. Im dritten Auftritt unter Loose gewann Liechtenstein in der Qualifikation zur EM 2000 erstmals ein Pflichtspiel. Für Frick wars nach 19 Niederlagen und einem 0:0 der erste Nationalmannschaftssieg überhaupt. Es war ein 2:1 gegen Aserbeidschan, ein Elfmeter Fricks war das 1:0, Torhüter Peter Jehle debütierte – mit 16 Jahren.

Frick war zu jener Zeit Spieler des FC Basel, denn natürlich hielt es den mit Abstand besten Fussballer, den Liechtenstein bis heute hervorbrachte, nicht im eigenen kleinen Land. Er war ja auch ein Stürmer, der wusste, wo das Tor steht, wie es der Jargon sagt. In Basel, in Zürich beim FCZ und zweimal bei GC, zweimal in St. Gallen wirkte er. Aber eben auch in Italien, bei Ternana, Siena und Hellas Verona. Am Ende standen 111 Spiele in der Serie A, 133 in der Serie B in seinem Palmarès, gar 197 in der Super League. Allerdings war er weder in Zürich noch in Basel und schon gar nicht in St. Gallen im Verein, als dort Titel gewonnen wurden.

Aber unter all den Spielern, mit denen er mal zusammenwirkte, waren auch welche, die er morgen beim Gegner sehen wird – von Loose mal abgesehen. Dessen Assistent Dario Zuffi spielte von 1996 bis 1998 zusammen mit Frick in Basel. «Wirklich gute Kollegen» seien sie gewesen, sagt Zuffi. Aber für bedeutende Erinnerungen wie Titel reichte es dem FCB jener Tage nicht. Viele Jahre später begegneten sich die beiden, als Frick seinen Stammklub Balzers und Zuffi die U-21 des FCW in der 1. Liga führte. Als Frick, damals schon ein Mittdreissiger, noch ein zweites Mal beim FC St. Gallen spielte, stand dort auch ein jugendlicher Vorarlberger im Kader. Manuel Sutter hiess der, und als der im Spätherbst 2011 seine ersten zwei Super-League-Spiele von Anfang an machen durfte, hiess sein Sturmpartner Frick. In jenem Winter ging Frick dann nochmals zu GC. Es war ein letzter Anlauf nach weit oben, er war nicht vom Erfolg gekrönt. Immerhin, zu ein paar gemeinsamen Spielen mit Davide Callà reichte es …

22 Jahre im Nationalteam

Das Aussergewöhnlichste an Fricks Karriere waren seine Länderspielzahlen. Nicht weniger als 22 Jahre lang war er Nationalspieler, 19 war er beim Debüt, 41 bei seinem 125. und letzten Match, den er standesgemäss im Wiener Prater gegen Österreich feiern durfte. 16 Tore sind mit Abstand Rekord. In den Jahren in Balzers machte Frick dann die Ausbildung zum Trainer, im Sommer hat er sie mit der Uefa-Pro-Lizenz abgeschlossen. Als er sich in Wien vom internationalen Fussball verabschiedete, war er Spielertrainer in Balzers – zuletzt als Innenverteidiger. 2016 trat er zurück, seither war er ­U-Trainer im Verband.

Seine Verpflichtung als Cheftrainer des FC Vaduz passte in dessen vor dieser Saison formulierten Neuausrichtung, mehr als zuletzt auf heimisches Schaffen zu setzen, nicht mehr zwingend die Super League anzustreben, sondern sich dank Ausbildungsarbeit in der vorderen Hälfte der Challenge League zu etablieren. Diesen Weg mitgehen zu wollen, erklärte zwar auch der deutsche Trainer Vrabec, der im März 2017 noch in der Super League als Nachfolger Giorgio Continis angetreten war. Platz 4 in der vergangenen Saison ging noch durch, aber offensichtlich nicht mehr die Entwicklung der letzten Zeit. Jetzt gilt Platz 5 als Mario Fricks Ziel, sein Vertrag mit dem FCV läuft bis 2020. Die Jungen zu fördern, «aber nicht zu verheizen», hat er sich auch vorgenommen. In seinem Kader steht übrigens ein 17-jähriger Mittelfeldspieler namens Noah Frick. Es ist Marios Sohn, der allerdings noch auf sein Debüt in der Profiliga wartet.

Der 16. Anlauf

Was von Mario Frick im Ländle morgen als Erstes erwartet wird: dass er erreicht, was noch alle Vaduzer Challenge-League-Trainer mit Ausnahme des Aufstiegstrainers Uwe Wegmann schafften: in Heimspielen gegen den FCW ungeschlagen zu bleiben. 2001 stiegen die Vaduzer unter dem langjährigen Bundesligaprofi Wegmann erstmals in die zweithöchste Liga auf. Als der FCW im September 2001 erstmals zu einem Nationalliga-B-Match in den Rheinpark fuhr, siegte er unter Trainer Urs Schönenberger 2:1 und war er Leader. Seither nahmen René Weiler, Gianni Dellacasa, Mathias Walther, Boro Kuzmanovic, Umberto Romano und Livio Bordoli als Teamchef oder Trainer insgesamt 15 Anläufe, einen Erfolg dieses bedeutenden Zuschnitts zu wiederholen. Keiner der sechs schaffte es, elfmal verlor der FCW, viermal spielte er wenigstens unentschieden. Am knappsten dran war, im vergangenen April, Bordoli. Der FCW führte noch in der Nachspielzeit, in letzter Sekunde glich Ousmane Doumbia aus. Es war ein Eigentor.

Sollte Loose den Coup schaffen, würde ihm jeder nachsehen, wählte er für seinen Heimweg die 400 Meter Luftlinie statt die – hin und zurück – 250 Kilometer über die Autobahn. (Der Landbote)