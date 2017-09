Abgezockter BVB stellt Startrekord ein

Borussia Dortmund kristallisiert sich als erster Herausforderer von Bayern München heraus. Das Team mit dem Schweizer Roman Bürki zeigte sich gegen den HSV souverän und gewann auswärts in Hamburg 3:0. Damit haben die Dortmunder ihren Startrekord aus dem Jahr 2001 eingestellt und bleiben die ersten fünf Saisonspiele ohne Gegentor.

Roman Bürki hatte gegen Hamburg einen geruhsamen Abend, der HSV schoss nur zweimal auf das Dortmunder Tor. Während Dortmund nach der 5. Runde wieder von der Tabellenspitze grüsst, kassierte Hamburg nach zwei Siegen zum Saisonauftakt nun die dritte Pleite in Folge.

Hannover im Glück, Lustenberger gewinnt Schweizer Duell

Pirmin Schwegler spielte mit Hannover 96 bei seinem Ex-Klub Freiburg 1:1 unentschieden. Dabei hatten die Hannoveraner Glück, dass es keine Niederlage absetzte. Florian Niederlechner scheiterte in der 54. Minute für Freiburg vom Penaltypunkt aus. Den langersehnten Ausgleich für Freiburg erzielte der wiedergenesene Nils Petersen rund sieben Minuten vor Spielschluss.

Im Innerschweizerischen Duell zwischen Fabian Lustenberger bei Hertha Berlin und Admir Mehmedi bei Bayer Leverkusen behielt der Mittelfeldspieler der Hertha das bessere Ende für sich. Ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit zwischen der 16. und der 24. Minute brachte die Berliner, bei denen Lustenberger bis zur 68. Minute auf dem Platz stand, entscheidend in Front. Leverkusen kam nach Admir Mehmedis Einwechslung (46.) nur noch zum Anschlusstreffer durch Julian Brandt (84.).

Mainz gab gegen Hoffenheim eine 2:0 Führung preis. Der entscheidende Treffer für die TSG erzielte Mark Uth erst in der Nachspielzeit (92.).

Köln setzt Pleiten-Serie fort

0:1 zuhause gegen Frankfurt: Der 1. FC Köln steht auch nach der 5. Runde in der Meisterschaft noch ohne Punkte da. Die Kölner mussten nach dem 1:3 gegen den HSV im Duell mit der Eintracht auch im zweiten Heimspiel als Verlierer vom Platz. Noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte hatte Köln vor heimischem Publikum die ersten beiden Heimspiele der Saison verloren. Der Frust über den Negativrekord dürfte durch die Tatsache verstärkt werden, dass dem entscheidende Tor in der 22. Minute durch Sébastien Haller ein zumindest streitbarer Penaltypfiff zu Grunde lag.

Dass Köln gegen die Eintracht, bei der Gelson Fernandes im Mittelfeld durchspielte, nach dem frühen Gegentreffer über weite Strecken die stärkere Mannschaft war, wurde nicht belohnt. Trotz beherztem Auftreten bleibt Köln mit null Punkten das Schlusslicht der Bundesliga.

Eklatante Schwächen in der Offensive

Die Hauptursache für die Misere, in der sich Köln derzeit befindet, liegt aber nicht in umstrittenen Schiedsrichter-Entscheiden. Nach 27 Minuten erhielt der Kölner Anhang im «Rheinenergie-Stadion» einmal mehr Anschauungsunterricht, wieso ihr FC in der Bundesliga derzeit nicht auf Touren kommt. Jhon Cordoba hatte den im Strafraum freiliegenden Ball Liegen auf seinen Mitspieler Simon Zoller durchgesteckt, dieser traf aus aussichtsreichster Position aber anstelle des Tores nur den Kopf von Frankfurt-Verteidiger Makoto Hasebe.

Es sind Momente wie diese, in denen sie sich in Köln – trotz seines unschönen Abgangs nach China – Anthony Modeste zurückwünschen. Während Modeste für die Kölner vergangene Saison nach fünf Runden alleine vier Tore geschossen hatte, wartet das Team von Peter Stöger in der laufenden Spielzeit nun schon seit 273 Minuten auf das zweite Saisontor.

Köln - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1). - 49'000 Zuschauer. - Tor: 22. Haller (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes.

Mainz - Hoffenheim 2:3 (2:2). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 6. Latza 1:0. 16. Muto 2:0. 23. Amiri 2:1. 45. Wagner 2:2. 92. Uth 2:3. - Bemerkung: Mainz ohne Frei, Hoffenheim ohne Zuber und Kobel (alle Ersatz).

Hamburger SV - Borussia Dortmund 0:3 (0:1). - 52'962 Zuschauer. - Tore: 24. Kagawa 0:1. 63. Aubameyang 0:2. 79. Pulisic 0:3. - Bemerkungen: HSV mit Janjicic (ab 84.), Dortmund mit Bürki.

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 2:1 (2:0). - 32'825 Zuschauer. - Tore: 16. Leckie 1:0. 24. Kalou 2:0. 84. Brandt 2:1. - Bemerkungen: Berlin mit Lustenberger (ab 62.), ohne Stocker (Ersatz), Leverkusen mit Mehmedi (ab 46.).

Freiburg - Hannover 1:1 (0:0). - 22'900 Zuschauer. - Tore: 66. Harnik 0:1. 83. Petersen 1:1. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (verletzt), Hannover mit Schwegler (bis 68./verwarnt). 54. Niederlechner (Freiburg) verschiesst Foulpenalty.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 5/13 (13:0). 2. Bayern München 5/12 (12:3). 3. Hoffenheim 5/11 (9:5). 4. Hannover 96 5/11 (6:2). 5. Augsburg 5/10 (8:4). 6. Schalke 04 5/9 (7:6). 7. Borussia Mönchengladbach 5/8 (7:5). 8. Hertha Berlin 5/8 (6:5). 9. RB Leipzig 5/7 (8:6). 10. Eintracht Frankfurt 5/7 (3:3). 11. Hamburger SV 5/6 (4:8). 12. VfB Stuttgart 5/6 (3:7). 13. Wolfsburg 5/5 (3:6). 14. Bayer Leverkusen 5/4 (9:10). 15. Mainz 05 5/3 (5:10). 16. SC Freiburg 5/3 (2:9). 17. Werder Bremen 5/2 (3:7). 18. 1. FC Köln 5/0 (1:13). (nag/si)