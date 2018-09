Bundesliga: Viele Tore in den Sonntagsspielen

Der Start in Deutschland gestaltete sich für YBs Meistertrainer Adi Hütter mit dem Cup-Aus gegen das viertklassige Ulm zäh. Inzwischen nahm der Cupsieger der letzten Saison Fahrt auf. Zehn Tage nach dem 2:1-Erfolg bei Olympique Marseille in der Europa League schoss sich die Offensive um den wieder fitten kroatischen WM-Zweiten Ante Rebic mit einem 4:1 gegen das neue Schlusslicht Hannover 96 auch in der Liga frei.

Evan N'Dicka und Rebic in der ersten sowie Jonathan de Guzman und Luka Jovic in der zweiten Halbzeit erzielten die Tore für die Frankfurter, bei denen Gelson Fernandes zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison nicht zum Einsatz kam. Für die nach sechs Runden sieglosen Hannoveraner traf Florent Muslija in der Schlussphase zum zwischenzeitlichen 1:3.

Vor allem Rebic überforderte die gegnerische Verteidigung immer wieder mit seiner Physis und dem Tempo. Bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison war der Kroate fast an jeder gefährlichen Offensivaktion seiner Mannschaft beteiligt. Zusätzlich zu seinem Treffer lieferte er die Vorlage zum 3:0 nach einer Stunde.

Das auswärts seit nunmehr 16 Spielen sieglose Hannover hatte den Gastgebern wenig entgegenzusetzen. Der Schuss von Muslija, der nach 86 Minuten zum 1:3 führte, war der erste im ganzen Spiel. Pirmin Schwegler bemängelte nach der vierten Niederlage in Folge und der dritten in acht Tagen die ungenügende gegenseitige Unterstützung und meinte: "Es ist eine missliche Situation, aber man muss da als Mannschaft rauskommen."

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Augsburg gegen Freiburg ebenfalls 4:1 durch. Der Isländer Alfred Finnbogason meldete sich in seinem ersten Spiel seit der WM in Russland mit einer Triplette zurück.

Resultate und Rangliste:



Eintracht Frankfurt - Hannover 4:1 (2:0).

46'300 Zuschauer. - Tore: 36. N'Dicka 1:0. 45. Rebic 2:0. 59. De Guzman 3:0. 86. Muslija 3:1. 89. Jovic 4:1.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz), Hannover mit Schwegler.

Augsburg - Freiburg 4:1 (2:0).

26'488 Zuschauer. - Tore: 19. Caiuby 1:0. 34. Finnbogason 2:0. 49. Schmid (Eigentor) 2:1. 68. Finnbogason (Foulpenalty) 3:1. 83. Finnbogason 4:1.



Rangliste: 1. Borussia Dortmund 6/14 (19:5). 2. Bayern München 6/13 (12:5). 3. Hertha Berlin 6/13 (12:7). 4. Borussia Mönchengladbach 6/11 (12:9). 5. Werder Bremen 6/11 (11:8). 6. RB Leipzig 6/11 (10:9). 7. Wolfsburg 6/9 (10:9). 8. Augsburg 6/8 (11:9). 9. Mainz 05 6/8 (4:4). 10. 1. FC Nürnberg 6/8 (7:10). 11. Hoffenheim 6/7 (10:10). 12. Eintracht Frankfurt 6/7 (10:10). 13. SC Freiburg 6/7 (9:13). 14. Bayer Leverkusen 6/6 (7:13). 15. Fortuna Düsseldorf 6/5 (5:9). 16. VfB Stuttgart 6/5 (5:10). 17. Schalke 04 6/3 (3:9). 18. Hannover 96 6/2 (5:13). (sda)