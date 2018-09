Leverkusen feiert dritten Sieg in sechs Tagen

Am letzten Donnerstag gelang Leverkusen in der Europa League nach einem 0:2-Rückstand beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad noch ein 3:2-Erfolg. Seither läuft es der Mannschaft: Nach Mainz daheim (1:0) wurde in der Bundesliga auch das überzeugend in die Saison gestartete Düsseldorf bezwungen.

Kevin Volland schoss in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit die beiden Tore für Leverkusen. Der Anschlusstreffer von Düsseldorfs Rouwen Hennings in der 4. Minute der Nachspielzeit per Foulpenalty kam zu spät. Damit realisierte die Equipe von Trainer Heiko Herrlich in der 5. Bundesliga-Runde den dritten Sieg innert sechs Tagen. In gut einem Monat – am Donnerstag, 25. Oktober, gastiert Leverkusen im dritten Spiel der Gruppenphase in der Europa League beim FC Zürich im Letzigrund.

Bundesliga, 5. Runde vom 26. September 2018

Fortuna Düsseldorf - Leverkusen 1:2 (0:0)

40'046 Zuschauer. - Tore: 50. Volland 0:1. 60. Volland 0:2. 94. Hennings (Foulpenalty) 1:2.