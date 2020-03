Auch Regionalfussball pausiert.

Von der Massnahme sind auch sämtliche Klubs in der Region betroffen, die die Rückrunde in den kommenden Tagen in Angriff zu nehmen geplant hatten. Dieses Wochenende hätte die 2. Liga interregional mit den Partien Uzwil - Seuzach und Bassersdorf - Wil 2 begonnen, nächstes Wochenende wären die 2. und 3. Liga sowie die Frauen an der Reihe gewesen. Auch alle Teams des FCW müssen pausieren.