Auf der Suche nach der zweiten Wahrheit

Mit den Wahrheiten ist das so eine Sache im Fussball. Was am einen Tag ziemlich festgefügt wirkt, fällt am andern schon wieder zusammen. Man denke nur daran, was zu lesen und hören war nach dem 0:1 der Nati gegen Katar – und dann ein paar Tage später nach dem 5:2 gegen Belgien. Was den FCW betrifft, darf man in dieser Spielzeit zwar guten Gewissens sagen, er sei eindeutig besser und konstanter als in den verkorksten zwei letzten Saisons. Aber wie gut er auf Dauer ist, das ist immer noch offen.Heute, eine Woche nach dem schwachen Auftritt beim 1:5 in Lausanne, ist man über den FCW so zu urteilen geneigt. Die eine Wahrheit, an den Tag gefördert durch das 1:3 daheim gegen Leader Servette und eben die Kanterniederlage in Lausanne, ist: Die Winterthurer sind, bei allen Fortschritten, die man ihnen zugesteht, keine absolute Spitzenmannschaft. Sie sind nicht, was ein Aufstiegskandidat zu nennen wäre; nicht mal ein Anwärter auf Barrageplatz 2.

Nur ein zweiter «Ausrutscher»?

Aber jetzt folgen die Spiele in Kriens und in Chiasso, also gegen zwei Abstiegskandidaten, und dazwischen der Heimmatch gegen den FC Wil, bisher eine Überraschung, aber gewiss nicht ausser Reichweite. In diesen letzten Spielen vor der Winterpause kann sich also gleichsam die zweite Wahrheit verfestigen. Ist der FCW, was ihm eigentlich zuzutrauen ist, ernsthafter Kandidat für die ersten Plätze gleich hinter dem Spitzenduo. Oder ist er es doch noch nicht – was eine Enttäuschung wäre, wenn man berücksichtigt, wie er sich in den Runden 2 bis 13 hielt. Das waren die gut drei Monate bis Anfang November, als er von zwölf Spielen nur zwei verlor, aber sieben gewann und sich vorübergehend bis auf die Höhe der Tabellenspitze vorarbeitete.

Im Prinzip hat die Mannschaft des Trainers Ralf Loose und mit dem allseits anerkannten Leader Davide Callà in dieser Zeit nachgewiesen, über die Leistungsbereitschaft einer Charaktermannschaft zu verfügen. Lausanne war dementsprechend ein «Ausrutscher», wie es Rechtsverteidiger Dennis Markaj nennt. Es war der zweite nach dem 0:2 im Startspiel in Wil. Damals reagierte die Mannschaft mit Selbstkritik und starken Leistungen gegen Aarau und in Rapperswil-Jona. Diesmal ist wieder dieselbe Selbstkritik zu erkennen. Aber es muss ja auch jeder erkennen, dass er in Lausanne schlecht gespielt hat. Nicht einer konnte sich ausnehmen – und man erhält auch das Gefühl, es sei allen bewusst.

Mit einem Sieg in Kriens könnte schon wieder sehr viel zurechtgerückt werden. Eine Niederlage im Luzernischen, zumal nach neuerlich ungenügender Leistung, wäre allerdings wesentlich schmerzhafter als eine in Lausanne. Trainer Loose hat auch darauf verzichtet, die Keule zu schwingen, gleichsam ein kleines Drama zu inszenieren. Es ist der Mannschaft zuzutrauen, zumindest mal die Laufbereitschaft und den Leistungswillen ihrer guten Tage zu zeigen. Was Änderungen in der Aufstellung betrifft, ist von einer auszugehen: Dass Enrique Wild auf Kunstrasen als Linksverteidiger ins Team zurückkehrt. Darüber hinaus gibt es wenige Alternativen. Loose hat Überlegungen angestellt und teils im Training auch durchgespielt – ob er sie auch umsetzt, wird sich zeigen.

Hajrovic und Hamadi

Abwehrchef Sead Hajrovic ist nach seiner Meniskusoperation wieder auf dem Platz. Der Heilungsverlauf wird als günstig beurteilt, aber ein Einsatz schon heute stand natürlich nicht zur Diskussion. Mittrainiert hat in den vergangenen Tagen der 20-jährige Italiener Zakaria Hamadi. Er wurde zehn Jahre lang – bis zur «Primavera» – bei der AC Milan ausgebildet und war in der vergangenen Saison als Flügelspieler mehr als ein halbes Jahr Stammkraft in Chiasso.

Auch sein «Fall» könnte diskutiert werden in der Winterpause. Dann, wenn die sportliche Führung des FCW genauer weiss, wie die «zweite» Wahrheit aussieht, was an personellen Fragen ansteht. Und da wäre schon von Vorteil, spielte die Mannschaft gegen Kriens (1:1), Wil (0:2) und Chiasso (0:1) deutlich erfolgreicher als im ersten Viertel: Damals holte sie nur einen Punkt. Vier Punkte müssten es sein, um im zweiten Viertel die Ausbeute des ersten, nämlich 14, zu egalisieren. Das wäre dann zwar kein nächster Fortschritt. Es wäre auch nicht, worauf sie beim FCW hoffen. Aber es wäre wenigstens ein kleineres Anzeichen von Konstanz. (Der Landbote)