Des Meisters späte Wende

Chelsea verhinderte in der 9. Runde der Premier League einen dritten Fehltritt in Serie nur knapp. Der Titelverteidiger drehte gegen Watford einen 1:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg.

Watford, vor Beginn des Londoner Stadtduells als Vierter vor den Blues klassiert, führte bis zur 71. Minute mit 2:1 und befand sich auf bestem Weg zum ersten Erfolg an der Stamford Bridge seit 1986. Der eingewechselte Michy Batshuayi mit einer Doublette und Aussenverteidiger Cesar Azpilicueta sorgten mit ihren Toren noch für die Wende.

In den letzten beiden Spielen hatte Chelsea gegen Leader Manchester City und vor allem daheim gegen das davor punkte- und torlose Crystal Palace zwei empfindliche Niederlagen kassiert. Dazu kommt der verpatzte Saisonauftakt beim 2:3 gegen Burnley.

Premier League. 9. Runde vom Samstag:

Chelsea - Watford 4:2 (1:1)

41'467 Zuschauer. - Tore: 12. Pedro 1:0. 45. Doucouré 1:1. 50. Pereyra 1:2. 71. Batshuayi 2:2. 87. Azpilicueta 3:2. 95. Batshuayi 4:2.



Rangliste:

1. Manchester City 8/22. 2. Manchester United 8/20. 3. Tottenham Hotspur 8/17. 4. Chelsea 9/16. 5. Watford 9/15. 6. Arsenal 8/13. 7. Burnley 8/13. 8. Liverpool 8/13. 9. Newcastle United 8/11. 10. Brighton & Hove Albion 9/11. 11. West Bromwich Albion 8/10. 12. Southampton 8/9. 13. Huddersfield Town 8/9. 14. Swansea City 8/8. 15. Everton 8/8. 16. Stoke City 8/8. 17. West Ham United 9/8. 18. Leicester City 8/6. 19. Bournemouth 8/4. 20. Crystal Palace 8/3. (fal/sda)