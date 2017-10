Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert

Der FCW hätte sich den ersten Sieg seit einem 2:0 in Wil am 26. August wahrlich verdient. Das Team von Umberto Romano kämpfte hervorragend, aber den (vollen) Lohn dafür konnte es nicht in Empfang nehmen. Der eingewechselte Alessandro Ciarrocchi erzielte kurz vor Ablauf der fünften von angezeigten sechs Nachspielminuten das 3:3 für Aarau. Mit dem einen Punkt beendeten die Winterthurer zwar eine Serie von vier Niederlagen in der Challenge League und sie gaben den letzten Platz an Wil ab. Aber das war nach diesem nervenaufreibenden Spiel nur ein schwacher Trost.

Die Winterthurer steckten einen frühen 0:1-Rückstand weg. Kwadwo Duah mit einem Freistoss und Silvio sorgten noch vor der Pause für die Wende. Nachdem Aarau durch Ivan Audino das 2:2 gelungen war, reagierte der FCW heftig. Vor allem Duah, der erst die Latte und dann zum 3:2 ins Tor traf.

Erschwert wurde die Aufgabe des FCW, weil Guillaume Katz nach einer guten Stunde wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Wie schon gegen Rapperswil-Jona, als sie drei Platzverweise kassiert hatten, beendeten die Winterthurer das Spiel nicht im Vollbestand. Die Personalprobleme vor dem nächsten Match am Sonntag zuhause gegen Vaduz werden also noch grösser, als sie schon gewesen sind. (Der Landbote)