Blaufahrt: Trainer von Schweiz-Gegner verurteilt

Nordirland-Trainer Michael O'Neill bekennt sich der Trunkenheit am Steuer schuldig. Ein Gericht in Edinburgh verurteilt ihn zu einer Strafzahlung von 1300 britischen Pfund. Ausserdem muss er den Fahrausweis für 16 Monate abgeben. Sollte er ein Rehabilitationsprogramm erfolgreich abschliessen, wird der Fahrausweis-Entzug auf 12 Monate reduziert, wie «Sky News» berichtet.

Die Blaufahrt hat sich demnach bereits am 10. September ereignet. O'Neill, der kurz vor 1 Uhr morgen angehalten wurde, hatte laut dem Bericht dreimal mehr Alkohol intus als in Schottland erlaubt.

Der Trainer der nordirischen Fussball-Nationalmannschaft bereitet sich zurzeit auf das Barrage-Spiel gegen die Schweiz für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland vor. Das erste Spiel wird am 9. November in Nordirland stattfinden, am 12. September können die Schweizer ihr Heimspiel in Basel austragen. Die bislang letzte Begegnung der beiden Teams endete im August 2004 in Zürich 0:0.

(rub/woz)