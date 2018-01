Borussia Dortmund angelt sich Manuel Akanji

Seit seinem steilen Aufstieg im Jahr 2017 war Manuel Akanji ins Blickfeld von internationalen Topklubs gerückt. Inzwischen ist der Wechsel des 22-jährigen Innenverteidigers ins Ausland Tatsache. Wie "blick.ch" berichtete, sind sich die Klubs einig: Dortmund zahlt dem FC Basel 21,5 Millionen Euro Ablösesumme.

Damit wird Akanji zum zweitteuersten Transfer der Super-League-Geschichte - hinter Nationalstürmer Breel Embolo, seinem Kumpanen, der zu Schalke 04 gewechselt war. Am Samstag ist Akanji aus dem Trainingslager des FC Basel in Marbella abgereist.

Manuel Akanji begann beim FC Wiesendangen, wechselte als Junior zum FC Winterthur und stiess im Sommer 2015 zum FC Basel. Im Juni 2017 debütierte er in der Schweizer Nationalmannschaft, nachdem er sich zuvor beim FC Basel einen Stammplatz erkämpft hatte. Der Aufstieg war umso bemerkenswerter, als er erst im Februar 2017 sein Comeback nach einer einjährigen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses gegeben hatte. Im November 2017 gehörte er zweimal zur Startformation, als sich die Schweiz in den beiden Barragespielen gegen Nordirland für die WM 2018 in Russland qualifizierte.



Problemzone Abwehr



Bei Borussia Dortmund, wo Akanji auf den Schweizer Torhüter Roman Bürki trifft, stehen im Gegensatz zu anderen Positionen in der Innenverteidigung keine Superstars im Kader. In der zentralen Abwehr spielten im Herbst vorwiegend der Grieche Sokratis und der Spanier Marc Bartra, dazu der Deutsch-Türke Ömer Toprak und der 18-jährige Franzose Dan-Axel Zagadou.

Die Verteidigung war dabei Dortmunds Problemzone: In 17 Bundesliga-Spielen kassierte der BVB 24 Gegentore. Akanji sei "schnell, selbstsicher, zweikampfstark, beidfüssig - und wäre wohl die perfekte Ergänzung für die immer wieder wackelnde Defensive von Borussia Dortmund. Zudem bringt der Innenverteidiger das mit, was einigen BVB-Spielern derzeit abgeht: Selbstvertrauen", hiess es nach dem Transfer in deutschen Medien. (sda/red/sda/red)