Contini: «Ich kann tun, was ich am liebsten tue»

Giorgio Contini (46) machte als aktiver Fussballer des FCW von 1992 bis 1994 seine ersten und von 2003 bis 2005 seine letzten Schritte in der Nationalliga. Zwischendurch war er 2000 Meisterstürmer des FC St. Gallen. Als Trainer war der Aufstieg mit dem FC Vaduz in die Super League, der Klassenerhalt für zwei Jahre sein bedeutendster Erfolg. Jetzt steht er auch mit dem vom britischen Chemie-Riesen Ineos mit einem Budget von 12, 13 Millionen Franken alimentierten Waadtländer Altmeister Lausanne-Sport vor den Toren zur Elite. Ein erster Anlauf ist vor einem Jahr gescheitert, der zweite scheint für Contini nun zum souveränen Durchmarsch zu werden.

Und so sieht Contini die Lage vor seinem möglicherweise für längere Zeit letzten Auftritt auf der Schützenwiese.

Giorgio Contini, Lausanne-Sport hat klar am meisten Tore geschossen, klar am wenigsten erhalten und steht mit 13 Punkten Vorsprung an der Spitze – Sie müssen zurzeit ein schönes Trainerleben haben …

Grundsätzlich liebe ich meinen Job, also habe ich immer ein schönes Leben. Sicher gibt es manchmal unangenehmere Situationen. Aber grundsätzlich gilt: Ich kann beruflich tun, was ich am liebsten tue.

Was macht Lausanne-Sport in dieser Saison, da es vor dem Aufstieg steht, besser als in der letzten, als es zuerst den direkten Aufstieg und dann im Duell mit Aarau gar noch die Barrage verspielte?

Wir gewinnen mehr und spielen weniger unentschieden. Wir spielten letztes Jahr nicht schlechter, wir schossen auch unsere Tore und bekamen nicht sehr viele. Aber von rund 40 Pflichtspielen haben wir vielleicht sechs verloren, in Tests selbst gegen «Grosse» gewonnen. Wir haben nicht öfter verloren als Servette, aber wir spielten in der Meisterschaft 15mal unentschieden …

Welche Schlüsse haben Sie und der Verein daraus gezogen?

In erster Linie haben wir einen Hierarchiewechsel vollzogen. Damit haben wir zwar schon im Laufe der vergangenen Saison begonnen zogen (als beispielsweise Spieler wie Cabral oder Pasche degradiert wurden und Stjepan Kukuruzovic als neuer Chef im Mittelfeld kam. Die Red.). Aber das wurde in der Vorbereitung im Sommer nochmals klar kommuniziert, es wurde gefestigt. Dann holten wir mit Skorer Aldin Turkes einen Mann, der unbedingt zu uns wollte, und im Spätsommer kam mit Christian Schneuwly nochmals ein wichtiger Spieler. Dazu ist die Gruppe weitgehend dieselbe geblieben. Wir sind ein Jahr länger zusammen, wir kennen uns besser.

«Nein, ich habe nie gezweifelt.»Giorgio Contini

Die vergangene Saison, als sie schon als Aufstiegsfavorit mit dem «Krösus Lausanne» galten, war doch nicht einfach, von einiger Kritik begleitet. Haben sie in dieser Zeit nie daran gezweifelt, ob Sie auch Trainer blieben dürfen – oder für den relativen Misserfolg zahlen müssen?

Nein, ich habe nie gezweifelt. Ich hatte immer das entsprechende Feedback. Wir hatten einen Plan, wir gaben uns zwei Jahre, in diesen zwei Jahren sollte auch das Stadion stehen. Es haben intern alle gesehen, dass dies richtig analysiert war – und es braucht nun einmal auch Geduld. Ich jedenfalls habe immer gewusst, wo ich stehe.

Aber muss man nicht auch sagen, die Gegnerschaft sei heute etwas schwächer, es gebe keine Grösse mehr wie vor einem Jahr Servette?

Auch Servette brauchte vier, fünf Jahre, bis es wieder oben war. Der FC Aarau hat sich selbst ein Bein gestellt und hinkt deshalb heute noch hinterher. Und im Falle der Grasshoppers bin ich immer noch der Meinung, sie müssten eine bessere Rolle spielen.

Hatten Sie in ihrer Karriere als Trainer schon mal eine bessere Mannschaft – selbst in der Super League?

Die Qualität von Lausanne heute ist sicher sehr gut. Aber wenn ich das mit dem FC Vaduz vergleiche, mit dem ich aufstieg – auch der war gut. Mit Markus Neumayr, Pascal Schürpf und – nicht zu vergessen – dem Nordkoreaner Pak hatten wir beispielsweise auch ein sehr gutes Offensivtrio. Die Mannschaft heute ist vielleicht etwas talentierter, hat aber weniger Erfahrung als jene damals.

Wie die Lage aussieht, müsste ihr Vertrag mit Lausanne eigentlich schon verlängert sein …

Das ist im Moment nicht das Thema. Grundsätzlich ist schon an eine weitere Zusammenarbeit gedacht, bis zur Nationalmannschaftspause Ende März wissen wir mehr. Bisher lag der Fokus einfach darauf, Punkte zu gewinnen. Und dann kommt es ja auch auf die Zielsetzungen an. Was will der Investor, gibt es mehr oder weniger Budget?

Was braucht Lausanne noch für die Super League?

Wir brauchen noch Erfahrung und wir brauchen mehr Breite. Zum einen zusätzlichen Taktgeber, einen Strategen in der Innenverteidigung. Dazu etwa zwei, drei dazu für die Breite, denn im Moment spiele ich fast nur mit zwölf Mann.

15. Mai – Schlüsselübergabe fürs neue Stadion

Dafür steht das neue Stadion für die neue Liga – wie ehedem geplant?

Jawohl, am 15. Mai ist Schlüsselübergabe.

Wenn Sie auf den FCW blicken, wie beurteilen Sie den? Hätten Sie von ihm nicht etwas mehr erwartet?

In der vergangenen Saison war der FCW sehr gut unterwegs, aber dann spürte er den Verlust von Roberto Alves und Remo Arnold. Jetzt sind die beiden zurück, könnte es wieder eher klappen. Der FCW hat jedenfalls eine interessante Offensive, sicher, um unter den ersten vier, fünf mitzureden. Ich denke, schlechter als Vaduz ist er nicht.

Werfen wir noch einen Blick zurück auf ihre Vergangenheit als Spieler und Assistenztrainer beim FCW, ihrem Heimklub. Welche markanten Höhepunkte kommen ihnen da in den Sinn?

Eigentlich keine, die gab es zu jener Zeit auch kaum. Immer wieder kam ein neuer Trainer, eine neue Führung, war kaum Geld da. Immerhin, in Winterthur schaffte ich den ersten, wenn auch nur kurzen Schritt in die Nationalliga.

Was sind heute ihre Beziehungen zur Stadt Winterthur?

Die Eltern, die Schwester mit Kindern, die hier leben.

Erinnerungen an Löw, Koller und Loose

Von wem haben Sie in all den Jahren als Spieler oder auch Assistenztrainer am meisten profitiert?

Es gibt nicht einen. Aber ich hatte das Glück, die Zielstrebigkeit von Marcel Koller kennenzulernen, als er nach St. Gallen kam. Oder die zwischenmenschliche Art von «Jogi» Löw, als Mitspieler in Winterthur und danach auch in Frauenfeld.

Und dann gab es mal eine Zusammenarbeit des Assistenztrainers Giorgio Contini mit dem Cheftrainer Ralf Loose – ab Winter 2005/06 beim FC St. Gallen. Sie währte nur elf Spiele, bis Loose gehen musste.

Das war eine unglückliche Zeit. René Weiler, der damals Sportchef war, drückte mich als Assistenten rein, Ralf wollte mich nicht. Ich hätte mich als Trainer auch vor den Kopf gestossen gefühlt, hätte man das mit mir gemacht. Aber was ich damals schon sah: Er hat immer die Ruhe behalten.