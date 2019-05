Mauricio Pochettino ist meist nicht Jürgen Klopp. Pochettino trägt immer Anzug, wenn er bei einem Spiel von Tottenham an der Seitenlinie steht. Er ist normalerweise kontrolliert, obschon argentinisches Blut in seinem Körper pumpt. Nur an diesem Abend war es vorbei mit jeder Kontrolle, an diesem Mittwoch brüllte er seine Freude in die Nacht von Amsterdam und ging auf dem Rasen in die Knie, Tränen in den Augen.

Dann stand er fürs erste Fernsehinterview vor die Kamera und formulierte einen Satz, der so viel zum Ausdruck brachte. Natürlich, auch er sagte irgendwann, was viele in einem solchen Moment sagen: wie schwierig die Gefühle zu beschreiben seien. Aber als Erstes sagte er: «Thank you, football! Solche Emotionen hat man nur hier.» Dann weinte er wieder.

Danke, Fussball! Zwei Wörter, eine Hymne an den Sport, der diese Woche bei den Halbfinals in der Champions League jeden Fan in den Bann ziehen musste.

Das nüchterne Resultat der beiden Spiele heisst: Liverpool - Barcelona 4:0, Ajax - Tottenham 2:3. Und die Konsequenz davon: Liverpool und Tottenham bestreiten am 1. Juni in Madrid den Final.

Aber welche Unterhaltung wurde dabei geboten, im Anfield-Stadion von Liverpool, in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam. Welche Emotionen, welche Umschwünge, welche Bilder, welche Dramen, welche Leistungen.

Und welche Bilder. Von Pochettino und seiner Verneigung vor dem Fussball. Von den Ajax-Spielern, die am Boden lagen und heulten. Von Jürgen Klopp, der mit seiner verrückten Bande vor dem Kop feierte, dieser sagenumwobenen Tribüne der Fans. Von Mohamed Salah, der verletzt war, aber mit dem Spruch auf seinem T-Shirt eine Botschaft von Liverpool in die Welt hinaussendete: «NEVER GIVE UP», gib nie auf.

Es gibt ein Lied, das so viel über die englische Seele aussagt. Es ist alt, fast 300 Jahre. «Rule, Britannia!» heisst es, und die englischen Fans singen es immer, wenn ihre Nationalmannschaft im Einsatz ist. «Herrsche, Britannien! Britannien beherrsche die Wellen / Briten werden niemals Sklaven sein.»

Der Text ist wie gemacht auch für den Clubfussball von der Insel. Denn es gibt nicht nur den Final mit den Reds und den Spurs, es gibt auch noch Arsenal und Chelsea. Die beiden Londoner bestreiten am 29. Mai im fernen Baku ihr Derby um den Titel in der Europa League. Der Triumph der Engländer ist seit Donnerstag total: zwei Finals mit vier ihrer Teams. Als kleine Zugabe sind drei Schweizer mittendrin: Xherdan Shaqiri mit Liverpool, Granit Xhaka sowie Stephan Lichtsteiner mit Arsenal.

Zuletzt waren es die Spanier, die den Europacup dominierten. Sie galten als stilbildend, gerade auch wegen der Erfolge der Nationalmannschaft. Real Madrid und Barcelona gewannen die letzten fünf Finals der Champions League, Atlético Madrid und der FC Sevilla prägten die Europa League mit je drei Titeln seit 2010.

Aber jetzt sind die Engländer zurück auf dem Thron. Zwischen 1977 und 1984 hatte er ihnen schon einmal gehört, als sie sieben von acht Meistercup-Finals gewannen. Dann kam Heysel, die Katastrophe mit 39 Toten vor dem Endspiel von Liverpool gegen Juventus, und England verschwand von der Karte des europäischen Fussballs. Dann folgte der 15. April 1989, die Katastrophe von Hillsborough, als 96 Fans von ­Liverpool im Stadion von Sheffield Wednesday zu Tode kamen. Englands Ruf war endgültig ruiniert.

Das Geld von Sky half enorm, um den Fussball auf der Insel mit Beginn der Neunzigerjahre langsam gesunden zu lassen. Der Bezahlsender brauchte Inhalte, der Fussball wiederum brauchte jemanden, der an ihn glaubte. Und Anfang der Nullerjahre entdeckten Oligarchen, Öl-Milliardäre und Sugardaddys die Premier League als Spielwiese. Längst ist die Liga dank des Fernsehens und schwerreicher Besitzer eine brummende Geldmaschine. 6,3 Milliarden Franken setzten die 20 Clubs letzte Saison um, 50 Prozent mehr als die Bundesliga. Davon kam die Hälfte allein vom Fernsehen, ein stolzer Teil davon aus Asien.

Guardiola und Klopp prägen den Fussball auf der Insel



Die Premier League ist die Liga der Dynamik und Unterhaltung. Sie ist die Liga Englands, aber nicht der Engländer. Die Ausländer geben den Ton an. Die Kader sind nur gut zu einem Viertel mit einheimischen Spielern besetzt, von den Top 6 aus Liverpool, Manchester und London sind fünf in fremder Hand, und alle haben einen ausländischen Trainer.

Pep Guardiola und Jürgen Klopp sind die beiden, die den Fussball prägen wie seit den Anfängen von Arsène Wenger bei Arsenal keiner mehr. Der Spanier, seit drei Jahren bei Manchester City, ist der Weise des Fussballs, der sich gerne am Kopf kratzt, wenn er redet. Der Deutsche bleckt mit den Zähnen, trommelt mit den Fäusten auf die breite Brust und schart eine ganze Gemeinde in Rot hinter sich, weil er begeistern kann.

Es ist kein Zufall, dass diese zwei mit ihren Teams die nationale Liga dominieren. Bevor heute Sonntag die letzte Runde gespielt wird, liegt Guardiola mit City einen Punkt vor Liverpool. Dass Liverpool am Ende selbst 97 Punkte nicht zum Titel reichen können, sagt alles über das phänomenale Duell an der Spitze der Premier League. City tritt in Brighton an, Liverpool daheim gegen Wolverhampton. Anfield wird beben, falls Liverpool Meister wird, vielleicht noch mehr als am Dienstag. Denn diesen Titel sehnen die Menschen in der Stadt seit 29 Jahren herbei wie nichts sonst.

City ist der Club der Scheichs aus Abu Dhabi. Liverpool steht für die verklärte Seite des Fussballs. Dass es beim LFC genauso um den Kommerz geht wie bei allen Grossclubs, gerät wegen der Folklore ­gerne in den Hintergrund. Wegen «You’ll Never Walk Alone», des Kop, Bill Shankly, des Champions-League-Finals von 2005 mit dem unvergesslichen Sieg über Milan – und wegen dieses bärtigen Deutschen in seinen grauen Trainingskleidern.

Shankly sagte: «Einige Leute halten Fussball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich versichere Ihnen, es ist viel ernster.» Mit solchen Weisheiten trug er als Trainer vor 50 Jahren dazu bei, den Mythos Liverpool zu begründen. Heute sagt Klopp seinen Spielern vor dem Match gegen Barcelona: «Es ist nicht möglich, das 0:3 aufzuholen. Aber weil ihr es seid, denke ich, dass wir eine Chance haben.» Vielleicht liegt es daran, dass Divock Origi und Georginio Wijnaldum je zwei Tore gelingen, um Barcelona wegzufegen. Hinterher redet Klopp, als wäre er Shankly: «Der Club ist wie ein grosses Herz, und heute Abend schlug es wie verrückt.»

Klopp lassen sie in England alles durchgehen, selbst als er seine Spieler am Dienstag «fucking mentality giants» nennt, verdammte Mentalitätsgiganten. Fucking hören sie gar nicht gerne. Klopp braucht das nicht zu kümmern. Die «Times» springt ihm bei: «Mit diesem Grinsen und diesem Fussball kann er sich alles erlauben.»

Selbst die finanziellen Kolosse haben Glück gebraucht



Die Zeitung ist in London daheim, und aus dieser Stadt, die mehr als das ist, nämlich schon fast ein eigenes Land, kommen Tottenham, Arsenal und Chelsea, die Englands Triumph in den Finals von Madrid und Baku komplett machen.

Tottenham und Arsenal sind im Norden daheim und sich spinnefeind, Chelsea ist aus einer mondänen Gegend im Südwesten. Tottenham ist englisch, Arsenal amerikanisch und Chelsea russisch. Tottenham hat ein milliardenteures neues Stadion und einen feurigen Anhang; Arsenal steht für die Fussballkultur, die Wenger einführte, aber auch für atmosphärische Langeweile in seinem Stadion; und Chelsea ist der Club, der unter dem kauzigen Italiener Maurizio Sarri eine neue Identität sucht.

Der Einzug von Tottenham ins Endspiel ist trotz Pochettinos vorzüglicher Arbeit eine Überraschung und belegt zudem, dass selbst die finanziellen Kolosse aus England Glück brauchen. Das entscheidende Tor zum 3:2 bei Ajax gelang Lucas Moura nach 95 Minuten und 4 Sekunden. Chelsea brauchte zwei Abwehrtaten seiner Verteidiger auf der Torlinie und ein Elfmeterschiessen, um das im Rückspiel bravouröse Eintracht Frankfurt in die Knie zu zwingen. Nur Arsenal war seinem Gegner Valencia klar überlegen, auch wenn es in der Premier League total aus dem Tritt geraten ist.

Der «Daily Telegraph» fragt nach dieser triumphalen Woche zwischen Liverpool und London: «Nur ein seltenes Szenario? Oder der Beginn eines neuen Zeitalters?» Die Frage ist spannend. Eine Antwort liegt nahe: Die Engländer werden nicht nachlassen, und die Giganten aus Madrid, Barcelona und München werden alles unternehmen, um zurückzuschlagen. (Tages-Anzeiger)