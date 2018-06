«Darum ist das wichtig»

In Minneapolis sorgt er gerade für viel Furore – und bald wohl weltweit. Collin Martin soll der allererste Athlet irgendeiner Sportart aus der Stadt sein, der sich in seiner Aktivkarriere outet, vermutet die lokale «Star Tribune».

Martin ist 23, Mittelfeldspieler von Minnesota United, dem MLS-Team der Stadt. Und er hat seine frohe Kunde bereits am Nachmittag via Twitter verbreitet: «Meine Mannschaft hat heute Nacht ihre ‹Pride Nacht›. Es ist eine wichtige Nacht für mich. Ich werde erstmals öffentlich mitteilen, dass ich ein schwuler Fussballspieler in der Major League Soccer bin.»

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv