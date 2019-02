Das Duell der Romands

Aarau – Wil – schon der erste Challenge-League-Match 2019 ist heute ein Schlüsselspiel: Die Aarauer, die miserabel in die Saison gestolperten Mitfavoriten, müssen schon bei erster Gelegenheit nachweisen, gut genug zu sein, den Favoriten aus der Romandie doch noch gefährlich werden zu können. Und die Wiler haben nach überraschend guter Vorrunde die Barrage im Auge. So sieht es allgemein bei der Gegnerschaft des FCW aus, der mit seinem 2. Platz die – grösste – Überraschung des Herbsts war.

Der erste Gegner

Der FC Rapperswil-Jona kommt am Sonntag auf die Schützenwiese – als Tabellenachter, der nur drei Punkte vor Chiasso, dem Zehnten, kein anderes Ziel haben kann «als die Klasse zu halten», wie es Trainer Urs Meier formuliert. Im Herbst sah es anfangs so aus, als könnten die Rapperswiler ihre erstaunlich gute erste Saison in der Liga einfach so fortsetzen. Nach acht Runden waren sie Dritter. Aber dann verletzte sich Stammtorhüter Diego Yanz – und keiner seiner drei Stellvertreter, vom Routinier Andrea Guatelli bis zu den Youngsters Tomislav Vranjes und Calvin Heim, konnte ihn ersetzen. Es verletzten sich Teamstützen, andere – wie Sechser Stéphane Nater – gerieten in ein Formtief. Es missglückten Transfers wie jener des namhaften Verteidigers Michel Morganella. «Rappi» gewann in zehn Spielen nur noch drei Pünktchen und fand sich unverhofft in der Abstiegszone wieder.

Also war geboten, zu reagieren. Das taten die Rapperswiler, denen ja Realismus nachzusagen ist. Gleich drei Torhüter sind nicht mehr im Kader, mit Talent Lars Hunn kam ein Neuer – vor allem aber wird Yanz auf der Schützi erstmals seit Ende September wieder zwischen den Pfosten stehen. «Ich bin sehr zufrieden mit den Transfers», sagt Meier, «jetzt ist Konkurrenzkampf da, sind wir auf jeder Position mindestens doppelt besetzt.» Gefragt gewesen sei «Leadership», fügt der Trainer bei. Dafür soll der erfahrene Rechtsverteidiger Jérôme Thiesson stehen, aber auch der vom FCZ gekommene Sechser Sangoné Sarr. Und Pedro Teixeira ist ein vielversprechender Flügelmann. Nater soll wieder in alter Form aufspielen. Und Meier sagt: «Wir wissen, dass wir eine extrem schwere Rückrunde vor uns haben.»

Die Favoriten

Servette begann die Saison mit drei Siegen und drei Niederlagen, also von Zweifel begleitet. Das galt nicht zuletzt für Trainer Alain Geiger. Aber es folgten zwölf Spiele ohne Niederlage, dafür mit acht Siegen. Danach hatten die die Genfer sechs und mehr Punkte Reserve und werden sie als Nummer 1 der Liga wgesehen, mehr noch als Lausanne fähig, die reichlichen finanziellen Mittel in den budgetierten Erfolg umzusetzen. Im Spätherbst war auch noch der ivorische Stürmer Koro Koné nach langem Kampf um seine Papiere spielberechtigt. Jetzt ist die Zuversicht in Genf so gross, dass das Kader fast blieb. Neu ist nur Dennis Iapichino, Linksverteidiger mit FCW-Vergangenheit.

Lausanne ist noch potenter als sein Rivale vom Genfersee, mit einem Budget in klar zweistelliger Millionenhöhe. Aber die Waadtländer und ihr Trainer Giorgio Contini gerieten in eine schwierige Phase, mit nur acht Punkten aus acht Spielen Mitte Vorrunde. Darauf reagierte Contini energisch. Er holte zwei, drei Junge in die Startelf, verzichtete auf Captain Cabral oder Topskorer Simone Rapp. Der Wandel war markant, Lausanne fand endlich zu erwarteter Stärke. Die Vereinsführung sah sich in ihrem Vorgehen bestätigt, den Trainer im Amt zu halten. Allerdings sind nun die Worte des Präsidenten David Thompson eindeutig: «Unsere Ambition war es nicht, zur Winterpause Dritter zu sein. Aber das ändert nichts daran, dass wir Erster werden wollen.» Und: «Die Mannschaft hatte nun sechs Monate Zeit, sich zu finden. Jetzt wollen wir etwas anderes sehen.»

Contini hat also im Spätherbst sein Team gefunden. Hinzugekommen sind nun zwei Unbekannte, ein französischer Stürmer namens Anthony Koura, der in zwei Jahren in der Ligue 2 drei Tore schoss. Und ein serbischer Linksverteidiger namens Nikola Boranijasevic. Contini muss also liefern – und aufsteigen.

Die Konkurrenten des FCW

Der FC Wil ist die zweite Überraschung des Herbsts, neben dem FCW. Im Fürstenland reden sie, zwei Punkte hinter den Winterthurern, ziemlich unverblümt von Platz 2. Wie realistisch die Aussichten sind, werden die Wiler bald wissen: Nach Aarau heissen ihre Gegner Schaffhausen, Servette und Lausanne. Das Wiler Kader ist nahezu unverändert, neu ist einzig der aus Lausanne gekommene und aus dem Fundus des FC Basel stammende Mittelfeldspieler Dominik Schmid. Ein mediales Zwischenspiel war der Besuch des ehemaligen Berliner Bundesligaprofis Ronny im Trainingslager. Noch offen ist, ob mit Trainer Konrad Fünfstück ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. Dass dessen Arbeit als solide zu sehen ist, legt die Tabellenlage nahe.

In Schaffhausen ist nach dem Tod des langjährigen Präsidenten Aniello Fontana manches zur weiteren Zukunft ungewiss. Allein, was in dieser Saison sportlich angepeilt werden soll, ist klar: Die Schaffhauser wollen, von Platz 5 aus, in die Barrage kommen. Der nach nur einem halben Jahr bei Xamax zurückgekehrte Skorer Tunahan Cicek müsste immerhin eine Verstärkung sein.

Der FC Aarau war die Sphinx der Vorrunde: Zuerst zum Favoriten Nummer 3 neben Servette und Lausanne erklärt, danach mit sechs Niederlagen verheerend gestartet sind die Aarauer nun, nach 19 Punkten aus den letzten sieben Spielen, zumindest in eigener Wahrnehmung schon wieder ein Anwärter auf Platz 2 und damit den Aufstieg. Allerdings sind die Hypotheken gross. Einziger Neuer ist der erfahrene Mittelfeldspieler Markus Neumayr, der auch in Konkurrenz zum wieder fiten Gianluca Frontino tritt. Vorne gibt es nach der Rückkehr Patrick Rossinis vier Zentrumsstürmer für höchstens zwei Plätze. Es ist also auch auf diesem Gebiet keineswegs garantiert, dass auf dem Brügglifeld Ruhe einkehrt.

Vaduz und die Letzten

Der FC Vaduz steht im Niemandsland, weil er unter Mario Frick und mit substanziell kaum verbesserten Kader nicht für einen vorderen Platz in Frage kommt. Weil er aber auch, eine unangenehme Überraschung vorbehalten, gut genug erscheint, der Abstiegsgefahr auf Dauer fernzubleiben.

Aufsteiger Kriens und der FC Chiasso, der als Nummer 10 überwinterte, sind neben Rapperswil-Jona die Abstiegskandidaten. Hat sich «Rappi» nominell verstärkt, trifft das auf den SC Kriens nicht zu. Er spielte im Herbst mehrheitlich gut, aber auch – man ist versucht zu sagen – amateurhaft erfolglos. Je länger die Vorrunde dauerte desto mehr sah es danach aus, als seien die wie Amateure nur abends trainierenden Luzerner den Anforderungen eines Profibetriebs zu wenig gewachsen. Das galt auch für die Mentalität, die nicht die von Gewinnern war. Das Ergebnis: Es gab noch keinen Heimsieg, von den letzten 15 Ligaspielen wurde nur eines gewonnen. Und als Verstärkung ist nicht zu sehen, wer nun kam.

Der FC Chiasso ist wie fast alle Jahre für manche erster Abstiegskandidat. Immer wieder zog er den Kopf aus der Schlinge. Diesmal gab es sehr viele Wechsel. Wer neu kam, ist kaum als Gewinn einzustufen – wie die ehemaligen FCW-Offensivspieler Holifryde Nsiala und Amber Nsumbu. Eine Verstärkung sollte aber der Innenverteidiger Matias Malvino ein, ein Uruguayer mit Vergangenheit in Lugano. (Der Landbote)