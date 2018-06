Das Loch in der FCW-Offensive

Was der FCW mit seinen ersten Transfers erreichen will, ist klar: mehr Stabilität, aber auch Erfahrung in der Defensive, dank dem Innenduo Granit Lekaj und Sead Hajrovic und dem jugendlichen «Sechser» Remo Arnold. Aber auch mehr Persönlichkeit, mit Hajrovic und Lekaj, vor allem aber auch mit der Offensivkraft Davide Callà. Im Tor müsste Raphael Spiegel Matthias Minder ersetzen können. Was noch fehlt, ist der Nachfolger Silvios im Angriff.

Die ersten zwei Spiele betonten diese Eindrücke, auch wenn die Mannschaft am Samstag in Buttisholz gegen den FCL «zu einfache Tore zuliess», wie Trainer Ralf Loose feststellte. Beispielsweise wegen mässiger Tagesform des zur Pause eingewechselten Lekaj, eines Zögerns Spiegels und einer schwachen Aktion des Test-Stürmers Jordan Gele nach einem Eckball. Dennoch ist zu sagen, Personal für Abwehr und Mittelfeld sollte ausreichend vorhanden sein, qualitativ wie quantitativ. Genauso klar ist, dass der FCW mit einer Ausbeute im Abschluss, wie er sie in diesen zwei Tagen gegen höchst unterschiedliche Gegner zeigte, nicht sehr weit kommt.

Fragezeichen Gele

Gegen Luzern schoss Karim Gazzetta das 1:0 nach starker Vorarbeit Callàs. Später wurden zu viele Chancen vergeben, vor allem von Luka Sliskovic. Und gegen Phönix hätten es tags darauf, ohne Sliskovic, locker doppelt so viele Tore sein müssen. Keine Abhilfe schuf da eben auch der Franzose Jordan Gele (26) aus dem Fundus des FC Nantes, der wegen Knieproblemen ein Jahr lang nicht gespielt hat.

Mit seiner Schnelligkeit und physischen Präsenz ist er in der vergangenen Woche im Training aufgefallen. Damit setzte er auch der Luzerner Abwehr stark zu. Aber ein Tor schoss er nicht, auch nicht gegen Phönix. Dieses – allerdings bedeutende – Zeichen, ihn zu verpflichten, lieferte Gele also nicht. Anderseits wollten sich Loose und Oliver Kaiser, der Leiter Sport, auch noch nicht definitiv gegen ihn entscheiden. Also trainiert er auch in dieser Woche mit. Es spielt ja auch eine Rolle, wen der FCW sonst noch für seine Offensive verpflichten kann. Ein Duo soll es ja jedenfalls sein.

Zu den drei andern Testspielern des Wochenendes ist zu sagen: Der estnische Nationalmannschafts-Innenverteidiger Madis Vihmann (22), gegen den FCL 90 Minuten im Einsatz, wäre gut genug, aber in Anbetracht der personellen Gesamtlage besteht kein Bedarf. Als die Mannschaft gestern auf dem Steinacker gegen Phönix spielte, ­befand sich Vihmann bereits wieder auf der Heimreise. Durchgefallen ist, mit seiner zweiten Halbzeit gegen den FCL, Dylan Tavares (22), Linksverteidiger aus Yverdon. Und GC-Nachwuchsspieler Vitija Sadik (20) wird noch ein paar Tage auf der Schützi trainieren. Empfohlen hat er sich (noch) nicht.

Trainer Loose war insgesamt zufrieden mit den Verrichtungen seines Teams, immer mit sämtlichen Vorbehalten, wie sie dem frühen Zeitpunkt angemessen sind. Was klar sein dürfte: Callà sieht er weiterhin als Mann für die (rechte) Flanke und nicht als Variante für den Raum hinter der zentralen Spitze.

Jubilar Phönix lieferte dem FCW übrigens einen ordentlichen Match. Einmal kam er gar einem Tor sehr nahe. Es stand erst 0:2, als Malek Hadjadj nach einer Stunde aus wenigen Metern die Latte traf. (Der Landbote)