«Das grösste Auto, das grösste Haus»: Das macht er nicht mit

Es braucht Selbstbeherrschung, um den grossen Versuchungen zu widerstehen. Und einen klaren Plan. Das hat Julian Nagelsmann, auch wenn er kurz ins Wanken geriet. Nämlich, als das Handy des Leipzig-Trainers klingelte und sich José Angel Sánchez meldete – der Generaldirektor von Real Madrid. «Wer würde wegdrücken, wenn Real anruft?», fragt Nagelsmann rhetorisch. Der mit 32 Jahren jüngste Bundesliga-Trainer der Geschichte blieb standhaft. Nicht nur, weil seine Spanischkenntnisse nur für eine Begrüssung reichten: «Hola, que tal.» Nein, vor allem dem Plan zuliebe.

Dabei wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass Nagelsmann hätte umplanen müssen. Er war erst 20, als der Traum vom Profi fussballer endgültig geplatzt war. Als Letztes hatte er einen Riss des vorderen Kreuzbands erlitten. Das war nicht die grösste Tragödie zu dieser Zeit: Ein halbes Jahr später verstarb sein Vater überraschend. Nagelsmann zog zurück ins Elternhaus in Landsberg am Lech, einer Kleinstadt im Südwesten Bayerns. Er half seiner Mutter bei administrativen Belangen, wie er dem «Independent» erzählt. «Das machte mich um einiges reifer», sagt er.

Maximierung ohne ihn

Das Fussballmagazin «11 Freunde» beschrieb Nagelsmann vor drei Jahren als «ältesten 29-Jährigen der Welt». Aus Luxus macht er sich nicht viel, gerne fährt er mit dem Velo oder einem elektrischen Skateboard ins Training: «Das Problem unserer Gesellschaft ist der Hang zur Maximierung. Das grösste Auto, das grösste Bankkonto, das grösste Haus zu haben. Da will ich nicht dabei sein.» Nagelsmann ist ein Mann alter Schule. Er hat seine Prinzipien, denen er treu ist.

Geht seinen eigenen Weg: Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann. Bild: DPA/Robert Michael

Das Spiel hat er in 31 davon aufgeteilt, zum Beispiel möchte er den Gegner lieber zu einem Fehlpass zwingen, als den Ball im Zweikampf zu erobern - ein Duell Mann gegen Mann hat ihm zu viele Zufälligkeiten. Alle Prinzipien gibt er nicht preis, nur seine Spieler müssen sie kennen: «Sie können vermutlich nicht alle aufzählen, aber wenn ich das Training stoppe und frage, worum es geht, können sie das jeweilige Prinzip benennen.»

Das war damals bei der TSG Hoffenheim so, darauf besteht er auch jetzt bei RB Leipzig. Dieser klare Plan, diese Detailversessenheit und vor allem die Liebe zum Spiel machten den früheren BWL-Studenten mit 22 zum Cheftrainer von Hoffenheims U-17, drei Jahre später wurde er als U-19-Coach deutscher Meister, mit 28 übernahm er die erste Mannschaft der TSG. Er hätte es schon ein Jahr früher getan – war da aber noch nicht im Besitz der nötigen Lizenz.

Ligaerhalt, dann Champions League

Hoffenheim war Tabellenvorletzter, als Nagelsmann im Februar 2016 sein Amt antrat. Souverän schaffte er den Ligaerhalt, in der Folgesaison führte er sein Team in die Champions-League-Qualifikation, ein Jahr später erreichte er Platz 3 und den direkten Einzug in die Königsklasse. Zu diesem Zeitpunkt war er längst der Star der Branche.

Generationen-Duell: Julian Nagelsmann trifft heute wieder auf José Mourinho. Bild: EPA/Andy Rain

Neben Real seien auch Arsenal, Tottenham, Dortmund und allen voran Bayern München stark interessiert gewesen. Doch Nagelsmann entschied sich anders, er ging nach Leipzig. Der Club habe sich am stärksten bemüht, erklärt er dem «Independent»: «Zahlreiche Clubs kontaktierten mich und sagten, sie würden mich vielleicht verpflichten wollen. Bei Leipzig gab es kein vielleicht.» Gegenüber «11 Freunde» nannte er einen weiteren Grund: «Ich empfinde es als Herausforderung, meinen Fussabdruck bei einem Club zu hinterlassen.» So wie er es bei Hoffenheim getan hätte. Bei Leipzig könne er sich als Trainer verbessern, bei Real hingegen, da würden nur Resultate zählen. Und: «Ich bin als Trainer ja noch jung, wenn meine Karriere einigermassen weiterläuft, bietet sich vielleicht später noch einmal die Chance, einen Verein dieser Kategorie zu übernehmen.»

«Mini-Mourinho» ist heiss

Bisher ging dieser Poker auf, für Nagelsmann geht die Karriere weiter steil nach oben. Bereits im ersten Jahr qualifizierte er sich mit Leipzig für die Champions League und stürmte dort in den Achtelfinal. Heute trifft er dort auf einen der ganz grossen der Gilde: José Mourinho. «Mini-Mourinho» war auch einer der ersten Spitznamen Nagelsmanns, verpasst vom früheren Hoffenheim-Goalie Tim Wiese. «Wir haben nicht die gleiche Philosophie, aber es gibt Schlechteres, als einen Spitznamen in Verbindung mit Mourinho zu haben», sagt Nagelsmann. Enger ist der 32-Jährige eher mit Pep Guardiola, ihm schickt er ab und zu auch Videosequenzen via Whatsapp, um anschliessend gemeinsam darüber zu diskutieren.

Das erste Duell der Generationen und Spielideen gewann Nagelsmann bei Tottenham 1:0, es lockt also der Viertelfinal. «Als junger Trainer liebst du solche Tests», so Nagelsmann. Schliesslich sind es diese Aufgaben, die ihn weiter wachsen lassen. So lange, bis er sich bereit fühlt, einen internationalen Topclub zu übernehmen. Reizen würde ihn auch die Premier League, vor allem aber La Liga. Wahrscheinlich hat er auch schon einen Plan, wie er alle Anwesenden bei der ersten Pressekonferenz begrüssen würde: «Hola, que tal.»

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast





Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort