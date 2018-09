Das lange Warten hat ein Ende

Im September 2001, Urs Schönenberger war der Trainer, fuhr der FCW erstmals zu einem Spiel der Nationalliga B ins Ländle. Er kehrte mit einem 2:1 zurück. Seither war er manchmal Favorit, manchmal Aussenseiter, manchmal lag man nominell gleichauf – aber einen Winterthurer Sieg im Rheinpark gab es nicht mehr, dafür neben vier Unentschieden elf Niederlagen.

Manchmal war es fast grotesk, wie der FCW vermied, mit drei Punkten über die Rheinbrücke heimzufahren. So lag er im vergangenen April noch nach vier Minuten der Nachspielzeit 1:0 vorne – und dann glich Ousmane Doumbia mit einem Eigentor per … Scherenschlag aus. Der Schiedsrichter pfiff nicht einmal mehr an.

Loose – nicht eben aufgedreht

Gestern war die Ausgangslage insofern ungewöhnlich, als die Vaduzer erstmals mit Mario Frick als Trainer antraten, dem Denkmal des liechtensteinischen Fussballs mit 125 Länderspielen in 22 Jahren. Und auf der Winterthurer Bank sass Ralf Loose, als liechtensteinischer Nationaltrainer jahrelang Fricks Chef und nur 400 Meter Luftlinie vom Rheinpark wohnhaft. Nun hat Loose in seinem Palmarès, was seinen Vorgängern René Weiler, Gianni Dellacasa, Mathias Walther, Boro Kuzmanovic, Umberto Romano und Livio Bordoli trotz teils mehrerer Anläufe fehlt: einen «Dreier» in Vaduz eben. Was der erste Auswärtssieg des FCW unter Loose war und ein wichtiger Sieg dazu für eine Mannschaft, deren vordringlichstes Ziel es mal ist, sich vom Abstiegskampf fernzuhalten. Da machen sich elf Punkte aus sieben Spielen und zehn Punkte Reserve auf den Tabellenletzten nicht schlecht. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte der FCW nach sieben Runden sechs, nach 18 Herbstspielen gar nur zwölf Pünktchen.

Es war besonders aus dieser Perspektive ein wichtiger Sieg des FCW. Aber gerade aufgedreht wirkte der Trainer darob nicht: Er war eher erstaunt, dass eine spielerisch mässige Leistung, wie sie sein Team insgesamt geboten hatte, für einen Auswärtssieg reichte. Dem Realisten Loose waren eher die vielen Fehler aufgefallen als überzeugende Aktionen, als verlässliche Ruhe im Spiel. Manchmal ihn diese Unzulänglichkeiten, formulierte er gar, «auf die Palme gebracht». Vom rein spielerischen Standpunkt aus kann man diese Sichtweise sehr wohl nachvollziehen. Vor allem in der Zeit zwischen der 50. und 70. Minute glückte den Winterthurern nach vorne nichts Zusammenhängendes.

Fortschritte an Mentalität

Auch Routiniers wie Sead Hajrovic aus dem Abwehrzentrum und Davide Callà, der Captain aus der Offensive, übersahen diese Mängel nicht. Aber sie sagten auch: «Es war eben auch wichtig, dass wir trotz allem nie aufgaben.» Immer wieder hätten sie sich ins Spiel gekämpft, selbst nach besagtem «Loch» Anfang zweiter Halbzeit, wie es Callà formulierte. Für Hajrovic war das eben auch eine «Frage der Mentalität». So darf man es auch sehen und beifügen, dass ja genau Spieler wie Hajrovic und Callà (oder Granit Lekaj) geholt wurden, um diese Mentalitätslücke zu schliessen. Auf dass der FCW auch Spiele wie dieses im «Ländle» gewinnt statt selbst dann immer wieder zu verlieren, wenn Punktgewinne bereit liegen – wie in Vaduz noch im April.

Also sagte Callà auch noch: «Gestohlen haben wir diesen Sieg nicht.» So war es sicher, zumal bei ganzheitlichem Blick auf die Duelle Vaduz – FCW. Es war ein Spiel mit beidseits vielen Fehlern und – wenn überhaupt – wenigen überzeugenden Phasen. Am logischsten wäre ein Unentschieden gewesen, ein 0:0 hätten hinterher wohl die meisten als naheliegendstes Ergebnis gesehen. Der FCW hatte in der ersten Halbzeit die zwei klarsten Chancen, aber Ousmane Doumbias Kopfball nach einem Freistoss flog ganz knapp daneben und Karim Gazzetta zielte nach einem Eckball bedenklich weit übers Tor. Eher nach einer Vaduzer Führung sah es aus, als die Winterthurer ihre schwächste Phase einzogen. Andreas Hirzel, der Vaduzer Torhüter, wurde bis tief in die Endphase nicht mal ernsthaft gefordert, Winterthurs Raphael Spiegel zeigte drei ganz starke Paraden, eine vor der Pause, zwei nachher. Spiegel machte einen einwandfreien Match. Mit dem Fuss wurde er manchmal fast über Gebühr gefordert. Elegant wird er da nie wirken, aber Fortschritte sind nicht zu übersehen.

Roberto Alves mit feinem Fuss

So fiel dann eine Viertelstunde nach einem Foul an Karim Gazzetta das Tor des Tages. Roberto Alves, 21-jährige GC-Leihgabe, bisher in vier Kürzesteinsätzen insgesamt nur knapp 20 Minuten in der Meisterschaft auf dem Feld und nun nach einer Stunde eingewechselt, hob den Ball aus halbrechter Position mit feinem linkem Füsschen über die Mauer. Das Anrennen der Vaduzer in den verbleibenden 20 Minuten war erfolglos. Eigentlich hätte der FCW eher das 2:0 erzielen müssen, aber er schaffte es selbst in jenen zwei Fällen nicht, als völlig freie Konterchancen – vor allem für Taulant Seferi – vorlagen.

Spielerisch mässig, kämpferisch einwandfrei – das also war die Basis für diesen Sieg. Spiegel gut, Doumbia wieder gut und als der Mann, der am ehesten Tempo in die zu oft trägen Angriffe bringt – das war an individuellen Vorstellungen zu erwähnen. Am meisten Mühe hatte Enrique Wild als Linksverteidiger, aber auch von den Offensivkräften darf mehr an Zug aufs Tor, an Mut auch, erwartet werden.

Das grösste Ärgernis aber war, dass sich – so kurz nach Jordan Gele – schon wieder ein Spieler gravierend verletzte. Rechtsverteidiger Denis Markaj, in den vergangenen Wochen erfreulich konstant, wurde vom Vaduzer Nachwuchsmann Noah Blasucci (19) aus dem Spiel getreten – mit einem Foul, für das eine Rote Karte angebracht gewesen wäre. Blasucci debütierte für die Vaduzer in der Liga, was die einzige Überraschung in Fricks erstem Aufgebot war. Markaj musste mit verletztem Knöchel vom Platz. Gebrochen ist nichts, wie es um die Bänder steht, soll heute eine genauere Untersuchung ergeben. Gabriel Isik vertrat ihn ordentlich.

Frick aber war, was schon ein bisschen erstaunte, «mit der Leistung der Mannschaft eigentlich zufrieden. Der Einsatz, die Laufbereitschaft waren da, wir hatten auch unsere Chancen. Aber manchmal fällten wir im letzten Drittel die falsche Entscheidung.» Am Mittwoch muss Frick nun zum Leader nach Wil, und mit diesem Team mindestens unter die ersten fünf zu kommen, muss er erst einmal schaffen. Loose machte sich derweil auf den Heimweg. Die 400 Meter Luftlinie legte er per Auto zurück. Übermorgen kommt Aufstiegsfavorit Lausanne auf die Schützi – mit nur noch vier Punkten Vorsprung. (Der Landbote)