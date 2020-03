«Den letzten Schritt muss jeder selber gehen»

Es ist ein wichtiger Tag für die Nachwuchsabteilung des FC Winterthur: Am Mittwoch empfängt die U-18 im Halbfinal des Schweizer Cups Kriens-Luzern, während die U-16 in Genf gegen Servette antritt. Das ist speziell. Denn keiner der führenden Schweizer Clubs hat gleich zwei Teams im Halbfinal, nicht GC, nicht der FCZ, nicht Basel oder YB. Darauf ist man in Winterthur ein bisschen stolz: «Es ist eine Bestätigung für die Arbeit, die wir leisten, und es bringt uns Prestige», sagt Roger Etter, der Technische Leiter im FCW. Und Vittorio Caruso, Trainer der U-18, ergänzt: «Für die Jungs sind das natürlich wichtige Spiele.»

Aber wer sind «die Jungs» eigentlich. Keine Träumer, sagt Caruso. Sein Team hat es im letzten Herbst nicht geschafft, einen Platz unter den besten Zwölf der Schweiz auf Stufe U-18 zu ergattern. Also trifft die Winterthurer U-18 in diesem Frühling «nur» auf die besten Teams der zweithöchsten Klasse und Mannschaften der Topclubs, deren Spieler maximal Jahrgang 2003 haben. So jung ist zwar auch die Mehrzahl der Spieler des FCW. Dennoch ist kein Geheimnis, dass die wenigsten von ihnen dereinst den Sprung zu den Profis schaffen. «Das wissen sie auch, das sind realistisch denkende junge Menschen», sagt Trainer Caruso.

Den Winti-Weg gehen

Dennoch sind sie bereit, jahrelang vier bis sechs Trainings pro Woche zu absolvieren und für die Spiele in der ganzen Schweiz herumzureisen. Und der FCW leistet sich eine Nachwuchsabteilung, die eine knappe Million Franken pro Jahr kostet. Finanziell oder materiell kommt aber nur etwas zurück bei Spielern, die einen Profivertrag erhalten, sei es beim FCW, sei es sonst wo.

Doch bei der Ausbildung junger Menschen geht es nicht nur um Sport. Diese Philosophie pflegt man beim FCW schon lange. Trainer Caruso sagt es so: «Ich treffe oft ehemalige Junioren von mir, die den Sprung in den Profifussball nicht geschafft, im Job aber viel erreicht haben.» Fussball ist auch eine Lebensschule, das ist nicht nur ein Klischee. Caruso übernahm im Sommer eine Mannschaft, die auf Stufe U-16 meistens verloren hat. «Wir mussten an der Mentalität arbeiten», erklärt er. Eine Entwicklung war sichtbar. Zu Saisonbeginn gings weiter mit den Niederlagen, irgendwann aber kamen auch Siege. Auch im Cup. Caruso: «Deshalb wollen wir da besonders etwas reissen.»

Roger Etter ist seit dem letzten Sommer als Technischer Leiter im Amt. Er hat die Philosophie, die der FCW schon hatte, zum «Winti-Weg» zugespitzt. Das heisst: «Wir wollen möglichst ausschliesslich mit Talenten aus unserer Region im Nachwuchs-Spitzenfussball bestehen können.» Noch sei das allerdings nicht möglich. «Aber es muss das Ziel sein.»

Kooperation intensiviert

Dazu ist es Etter wichtig, «dass wir die besten Spieler der Region hier haben». Dies wiederum erfordert die Mitarbeit der Quartierclubs in der Stadt und der Vereine in der Region. Etter hat diese Zusammenarbeit, die es schon lange gibt, wieder intensiviert. Er sieht sie nicht nur als Einbahnstrasse von den Clubs der Region in die Ausbildungsstätte des FCW. Denn Profis werden die wenigsten. «Deshalb ist es uns wichtig, dass die anderen wieder zu dem Club zurückkehren, von dem sie hergekommen sind», betont der Technische Leiter. «Aber die Stammvereine müssen sich auch selber um ihre Spieler bemühen.»

Die Einsicht, dass die besten Talente der Region auf der Schützenwiese in einem professionellen Umfeld weiter gefördert werden sollen, hat sich grundsätzlich durchgesetzt. In Konkurrenz steht der FCW mit seiner Nachwuchsabteilung eher mit den Schweizer Grossclubs. FCZ, GC, Basel, YB oder St. Gallen haben klingendere Namen. Etter und seine Mitstreiter in der Nachwuchsabteilung schreckt das nicht: «Klar verlieren wir auch Spieler, die den Winti-Weg nicht sehen», gibt er zu.

Ausbildung und Geduld

Aber auch der FCW hat in diesem Konkurenzkampf gute Argumente. Der «Winti-Weg» ist nicht nur geografisch zu verstehen, sondern auch inhaltlich. Etter bewirbt ihn mit verschiedenen Faktoren. «Wir schauen auch auf die Ausbildung. Unsere Spieler müssen eine Lehre machen oder das Gymi.» Das bedeutet auch, dass man in Winterthur eher mal ein Auge zudrückt beim Trainingsbesuch, wenn wichtige Prüfungen anstehen. Umgekehrt trifft Etter öfter als auch schon auf Lehbetriebe, die Verständnis dafür haben, dass ihr Lehrling Leistungssport betreibt. Und nicht zuletzt: Der FCW hat nicht dieselbe Masse an Spielern wie die Konkurrenz. «Also müssen wir mit jedem einzelnen Geduld haben», erklärt Etter.

Das sind Worte, die Eltern gerne hören. Für die jungen Spieler ist etwas anderes interessanter: «Bei uns haben die Nachwuchsspieler die grössere Chance als anderswo, einmal ins ‹eins› zu kommen», glaubt Etter. «Aber den letzten Schritt, den muss jeder selber gehen.»