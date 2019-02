Den nächsten Fehlstart korrigieren

0:2 des FCW in Kriens - das war der Fehlstart einer Mannschaft, die offensichtlich nicht bereit war. Die verpatzte Vorstellung zu erklären, dazu reichen eigentlich zwei Szenen: die Art und Weise wie sich der Krienser Nico Siegrist an der Grundlinie kampflos vor allem gegen Ousmane Doumbia durchsetzen und das erste Tor auflegen durfte. Und ebenso der betont nachlässige Stil, in dem Taulant Seferi den Penalty verschoss, der den FCW nach einer Stunde wieder ins Spiel hätte bringen können.

Es waren Momente, die einen betont an den ersten Fehlstart der Winterthurer Fussballer in dieser Saison erinnerten, ans 0:2 im Juli in Wil. So kam es, in ihren Analysen, auch den Beteiligten vor. Also sagt Davide Callà, ihr Captain: «Wir haben in Wil so verloren und waren am Ende der Vorrunde doch Zweiter.» Das seien sie nicht zuletzt deshalb geworden, «weil wir nach schlechteren Spielen immer wieder gut reagierten». An Selbsterkenntnis scheint es, wie damals nach der Niederlage in Wil, nicht zu fehlen. Allein, die Mannschaft muss heute beweisen, wieder richtig reagieren zu können, und zwar auf dem Platz. Wieder zu zeigen, was in Kriens so offensichtlich fehlte, für das Leben in dieser ausgeglichenen Liga aber massgeblich ist: das Bewusstsein, dass jeder einzelne Match in harte Arbeit ausarten kann

«Noch nicht in Saison drin»

Ralf Loose, der Trainer, hat die Schwächen seines Teams an diesem Samstagnachmittag im Luzernischen natürlich nicht übersehen. Auch ihm ist aufgefallen, dass nicht einer seiner Spieler gute oder gar überzeugende Tagesform zeigte. Deshalb sagt er: «Wir sind noch nicht in der Saison drin.» Allein, er will «die Sache nicht allzu hoch hängen». Dinge, wie sie in Kriens passiert seien, «kommen nun mal immer wieder vor». Eine ordentliche Portion Gelassenheit gehört zu den Eigenschaften des erfahrenen Trainers. Aber auch ihn würde natürlich massiv ärgern, setzten seine Spieler die Erträge eines arbeitsreichen Herbsts gleich in den ersten Frühjahrsrunden aufs Spiel.

Loose wird heute auch nicht dieselbe Startelf aufstellen wie in Kriens. Vor allem löst der damals gesperrte Remo Arnold, als Sechser eine bedeutende Stütze im Zentrum, Neuzugang Eris Abedini wieder ab. Es würde auch nicht überraschen, kehrte Denis Markaj als Rechtsverteidiger zurück. Nicolas Stettler hat dort seine Chance nicht genutzt, wie man es nach seiner starken Vorbereitung erhofft hatte. Auf die Frage, wer denn heute einen allfälligen Elfmeter schiessen werde, sagt Loose: «Da muss man zuerst wissen, wer spielt - und wer zu jenem Zeitpunkt auf dem Platz steht.» Er benenne «immer zwei, drei Kandidaten», sagt er noch. Dass dazu in Kriens mit Seferi der bisher beste Skorer gehörte, ein Mann mit viel Selbstvertrauen auch, versteht sich. Allein, Seferi schoss dann nicht annähernd mit jener Entschlossenheit, mit der er sich davor im Kampf um den Ball gegen Luka Sliskovic durchgesetzt hatte.

Erstmals in Abstiegsgefahr

In Kriens hat der FCW verloren gegen einen Abstiegskandidaten, ja den Tabellenletzten des Tages, der zu jedem Meter des Kampfes bereit war. Ein Gegner dieses Zuschnitts, der überdies nominell noch besser besetzt ist, erwartet die Winterthurer auch heute. Es ist der FC Vaduz, der sich zwar trotz reduzierten Ambitionen im zweiten Jahr nach dem Abstieg aus der Super League einen guten Platz in der oberen Tabellenhälfte zum Ziel gesetzt hat. Der nun aber, mitten im Quartett der Letzten, in Abstiegsgefahr ist. «Das wissen wir», sagt auch Stürmer Manuel Sutter, der seit Anfang Jahr wieder für Vaduz stürmt. «Es ist nicht angenehm. Aber alles, was zählt, ist jetzt, sich unbedingt vom Tabellenende zu entfernen.» Seit sie 2001 erstmals aus der 1. Liga aufstiegen, waren die Vaduzer weder in Nationalliga B noch Challenge League je in Abstiegsgefahr - so ganz anders als jetzt also.

Der FC Vaduz hat, im Sinne von mehr einheimischem Wirken, Mitte September den deutschen Trainer Roland Vrabec durch den 125-fachen lokalen Internationalen Mario Frick ersetzt und kurz vor Weihnachten den Schweizer Sportchef Bernt Haas durch den 112-fachen lokalen Internationalen Franz Burgmeier. Aber auch unter Frick gehts noch nicht vorwärts wie gewünscht: Auf sieben Punkte aus sechs Spielen mit dem offenbar von manchem Spieler ungeliebten Vrabec folgten bisher nur elf Punkte aus 14 Matchs mit Frick. Manchmal war auch ein bisschen Pech dabei, beispielsweise bei den knappen Niederlagen gegen den FCW, dem 0:1 bei Fricks Debüt im Rheinpark, beim 1:2 später auf der Schützi.

Keine Réussite hatten die Liechtensteiner vor allem in ihren zwei ersten Matchs 2019: Das 0:2 beim Leader Servette, eigentlich ein «normales» Ergebnis, wurde durch zwei Platzverweise beeinflusst. Das frühe Rot für Torhüter Andreas Hirzel war unberechtigt, das späte für Verteidiger Berkay Sülüngöz zwiespältig. Und gegen den Tabellenzweiten aus Lausanne war Vaduz nach einem 0:1 auf dem Weg zum 2:1-Sieg - bis in der vierten Minute der Nachspielzeit das 2:2 fiel. Also denken sie im Ländle, vom «Schicksal» noch etwas zugut zu haben. (Der Landbote)