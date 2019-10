Der FCW hält beim Leader die Null

In aller Regel ist der FCW des Trainers Ralf Loose eine Mannschaft, die viel für ein Spiel macht, deren Qualitäten eher in der Offensive liegen. Auf dem Platz des Leaders und klaren Aufstiegsfavoriten wählten die Winterthurer allerdings eine defensive Taktik. Das Ergebnis: in 95 Minuten kein Schuss auf des Gegners Tor, aber auch kein Gegentreffer. Also schaute mit ein bisschen Glück ein 0:0 heraus, das der Aussenseiter aus der Deutschschweiz als Erfolg verbuchen kann.

Seine zuletzt positive Entwicklung hält also an: Er ist nun drei Spiele ungeschlagen und hat in dieser Zeit sieben Punkte geholt, obwohl er zweimal auswärts und auch gegen die Nummer 1 der Liga spielen musste. Er hat nun in drei Spielen nur ein Tor hinnehmen müssen, was doch ein offensichtlicher Fortschritt ist für eine Mannschaft, die in den ersten sieben Runden nicht weniger als 16 Gegentreffer kassiert hatte. Sechs dieser Tor hatte ihnen Lausanne mit seinem 6:0 auf der Schützenwiese Anfang August eingeschenkt. So gesehen war das 0:0 auf der Pontaise schon eine Genugtuung, eine kleine Revanche.

«Gute Reaktion» aufs 0:6

«Wir haben eine gute Reaktion aufs Hinspiel gezeigt,» lobte denn auch Trainer Loose seine Fussballer. Und: «Wir wollten eine bessere Leistung zeigen und wir haben vor allem besser verteidigt. Dass die Null dann bis zum Schluss gehalten hat, ist natürlich schön.» Es war vielleicht in der einen oder andern Szene, wie auch Loose feststellte, «ein bisschen Glück dabei. Aber das braucht es gegen einen solchen Gegner.» Also schloss der Dortmunder zu recht mit der Feststellung: «Das war kämpferisch und von der Mentalität her eine gute Leistung. Vor allem aber war gut, wie die ganze Mannschaft verteidigt hat.»

Gestohlen, wie es der Jargon zu nennen pflegt, war dieses 0:0 nicht. Denn an klaren Torchancen gestanden die Winterthurer den Waadtländern nicht sehr viel zu. Gewiss, hätten diese das eine Tor geschossen und damit wohl auch gewonnen, wäre das auch ein durchaus logisches Ergebnis dieses Anlasses gewesen. Aber das 0:0 ist keine weltfremde Variante. «Was uns fehlte», sagte Lausannes Trainer Giorgio Contini, «war das 1:0. Wir hätten es schon in der ersten Halbzeit bei zwei, drei Gelegenheiten schiessen können.» Und dann «wäre es nicht bei diesem einen Tor geblieben», wie Contini noch beifügte. Die defensive Einstellung des FCW hat ihn vielleicht ein bisschen überrascht. Aber mit der Gelassenheit, die ihn mittlerweile auszeichnet, stellte er auch fest: «Die Rechnung des FCW ist aufgegangen.»

Spiegels Schrecksekunde

Es wurde in der Winterthurer Defensive also gut gearbeitet, mit Ausnahme weniger Szenen von den viert Verteidigern, aber auch von der Doppelsechs Ousmane Doumbia/Granit Lekaj davor. Und mit Flügelspielern, die fast immer fähig waren, die ihnen zugedachten Räume zu schliessen. Also wurde Torhüter Raphael Spiegel zu keinen Paraden gezwungen, die ihn stark oder gar über Gebühr gefordert hätten. Dass er, zumal bei diversen Flankenbällen, eine gute Leistung bot, war allerdings auch klar. Nur einmal erschreckte er Mitspieler und FCW-Fans auf den Rängen, als er beim Versuch, einen weiten Pass zu schlagen, den Gegner Christian Schneuwly traf. Von dort flog die Kugel allerdings nebens Tor. Man mag sich nicht vorstellen, die aufopferungsvolle Abwehrleistung einer ganzen Mannschaft wäre durch eine solche Szene zunichte gemacht worden.

Dem womöglich erlösenden Tor am nächsten kamen die Waadtländer, als der aus einem Prellball entstandene 18-m-Schuss Joël Geissmanns an die Latte über Spiegel flog. Das war schon nach 22 Minuten. Das wäre mitten in einer ersten Halbzeit gewesen, in welcher der FCW die Dinge relativ unaufgeregt kontrollierte. Die Lausanner ihrerseits spielten, als seien sie sicher, irgendwann werde schon ein Tor für sie fallen. Mit sehr viel Tempo und sehr viel Emotionen griffen sie jedenfalls nicht an. Das änderte sich in der zweiten Halbzeit dann schon etwas. Nun war die Dominanz Lausannes teils krass. Die Zahl ihrer Eckbälle erreichte schliesslich den Wert elf. Anderseits: Von den 21 Schüssen, die sie abgaben, trafen nur vier das Tor.

Effizienz war an diesem ersten kalten Abend des Jahres also nicht die vornehmste Qualität der Waadtländer. Aber ihre Angreifer konnten sich in wichtigen Momenten auch kaum je durchsetzen. Topskorer Aldin Turkes nicht, Andi Zeqiri und, vor allem, Maxime Dominguez an seiner Seite noch weniger.

Offensiv kam zu wenig

So sehr also die Abwehrarbeit des FCW, die so einsatzvoll wie diszipliniert war, loben darf, so deutlich muss man auch feststellen: Daraus noch ein Gemisch mit gefährlicher Offensivarbeit bei Kontern zu machen – dazu reichte die Leistung der Winterthurer dann doch nicht. «Wir haben ihnen keinen Schuss zugestanden und auch bei ihren Umschaltmomenten gut gearbeitet», stellte Lausannes Chef Contini fest. Es hätte sehr wohl Momente gegeben, in denen sich dem FCW die Räume geboten hätten, selbst torgefährlich zu werden. Aber genutzt wurden sie nicht. Luka Sliskovic stand zwar schon sehr bald in guter Schussposition, traf aber das Tor nicht. Später aber waren die Pässe, die zumindest mal ein Gefahrenmoment hätten ergeben können, in aller Regel zu unpräzis. Oder dann fehlte es am Durchsetzungsvermögen im Zweikampf, wie bei Nuno Da Silva, der mit seiner Schnelligkeit das grösste Problem für Lausanne hätte werden können. Aber Nuno liess nach vielversprechendem Beginn nach.

Und so arbeitete sich Sturmspitze Roman Buess immer wieder in vielen Zweikämpfen an Lausannes Innenverteidigern ab. Einmal brachte er es, noch in der ersten Halbzeit, zu einem guten Schuss, der das Tor nur knapp verfehlte. Aber aus ihrer Perspektive werden die Lausanner sagen: In der zweiten Halbzeit haben wir nichts mehr zugelassen, keine Aktion, die man als Torchance des FCW hätte bewerten können.

Und so schloss FCW-Sportchef Oliver Kaiser die Ausführungen zum Abend so ab: «Diesen Punkt nehmen wir gerne mit.» Er wusste, dass die Mannschaft gut dafür gearbeitet hatte. Aber auch, dass schon so manches Spiel dieses Zuschnitts doch noch mit einem Gegentor endet. Dass ihnen dies nicht widerfuhr, verdankten die Winterthurer eben auch jenem Bisschen Glück, dass sie gleichenorts im vergangenen Frühjahr nicht hatten. Und deshalb war, nach einem unberechtigten Platzverweis für Doumbia und zwei Abseitstoren aus einem 1:1 ein 1:4 geworden.

Im Moment aber ist der FCW eben auch ein kleines Winnerteam, dem die Réussite nicht abgeht. Nach der Länderspielpause geht’s weiter mit den Heimmatches gegen Vaduz und Chiasso – dort wird dann nicht reichen, wenn Spiegels Null stehen bleibt.