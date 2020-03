Der FCW in Zeiten des Virus

Morgen Freitag darf der FCW wieder mal als aktive Fussballmannschaft auftreten: Im Berner Wankdorf ist er am Nachmittag Gegner der Young Boys, in einem freundschaftlichen Geisterspiel, wie es die Umstände zurzeit erfordern. Am Samstag, das immerhin, findet auf der Schützenwiese gar ein «richtiger» Fussballmatch statt, den nicht Junioren bestreiten und zu dem gar Zuschauer zugelassen sein werden: Die U-21 des FCW hat in ihrem ersten Erstligaspiel des Frühjahrs den FC Balzers zu Gast.

Aber natürlich prägt die Stimmung auf der Schützi vor allem, wie es ums «Eins» weitergeht, wann es in der Challenge League wieder um Punkte spielt, womöglich gar vor Zuschauern. «Man spürt es schon», sagt beispielsweise Assistenztrainer Dario Zuffi, «denn man fühlt sich wie in einem luftleeren Raum. Man kann das Ende nicht absehen.» Nicht wie etwa in einer winterlichen Vorbereitungsphase. Immerhin trainieren fast alle voll mit, auch Gezim Pepsi. Nur Julian Roth ist wegen seiner jüngsten Knieverletzung noch nicht dabei. Aber er hat ein Lachen im Gesicht, die Genesung schreitet also voran. Und Ralf Loose, der Trainer, geht davon aus, am Samstag die Gelegenheit zu erhalten, den Cup-Gegner Bavois aus der Promotion League im Heimspiel gegen Münsingen zu sehen.

Bundesrat und Liga-GV

Die ganz grossen Fragen aber lauten: Wie geht es weiter, ab wann drohen Geisterspiele um Punkte und Cup? Und was sind die finanziellen Auswirkungen – beispielsweise für einen Club wie den FCW mit seinem 4,5-Millionen-Budget. Als Erstes, sagt Geschäftsführer Andreas Mösli, «warten wir ab, was am Freitag der Bundesrat sagt. Und was dann am Montag herauskommt bei der ausserordentlichen Generalversammlung der Liga.» Die ist ja wegen des Bundesrats-Termins vom Freitag verschoben worden. Der künftige Modus in Super und Challenge League sollte dominierendes Thema sein, jetzt geht es natürlich auch ums schlichte Weiterkommen in den nächsten Wochen und Monaten. Wie die Lage gesehen wird, zeigt auch dies: Der Tagungsort ist nicht, wie zuerst anberaumt, ein Berner Hotel, sondern das Wankdorf. Dort steht mehr Raum zur Verfügung, kommen sich die Delegierten nicht gefährlich nahe …

Eine halbe Million Verlust?

Zuhanden der Liga haben sie beim FCW auch berechnet, wie hoch der Schaden zu beziffern wäre, würden Geisterspiele angesetzt. Die markantesten Zahlen: «Einige hunderttausend Franken an Einnahmen», sagt Mösli, fielen weg, wenn es dabei bliebe, dass die beiden zum ersten Termin abgesagten Spiele gegen GC und im Cup gegen Bavois ohne Zuschauer gespielt würden. Mösli hat auch – für die sechs ausstehenden Meisterschafts-Heimspiele – die Zahlen der Vorrunde zusammengerechnet und kommt dabei, das Cupspiel gegen Bavois mit einem Mittelwert hinzugezählt, zu Einnahmen von rund 880000 und Ausgaben – etwa für die Mehrwertsteuer und Sicherheitskosten – von rund 340000 Franken. «Es wäre also», formuliert Mösli, mit diesem Massstab «mit einem Gewinnausfall von 540 000 Franken zu rechnen.»

Es droht also, in Möslis Worten, auch dem FCW «ein substanzielles Problem, da wir natürlich die laufenden Kosten decken müssen». Sparmassnahmen wie Kurzarbeit kämen nicht infrage, weil die nur bei unbefristeten Arbeitsverträgen, nicht aber Kontrakten von Fussballern möglich wäre. «Notfalls brauchen wir Hilfe von dritter Seite», sagt Mösli noch. Man dürfe «nicht davon ausgehen, dass die Familie Keller einfach alles decke».