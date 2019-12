Der FCW schliesst mit einer Enttäuschung ab

Vor einer Woche hatte der FCW in der Challenge League sein letztes Heimspiel des Jahres 1:2 gegen Stade Lausanne-Ouchy verloren. Heute in Wil im letzten Match 2019 knüpfte er nahtlos an jene schwache zweite Halbzeit an. Denn nach 39 Minuten lag er bereits 0:3 in Rückstand. Kwadwo Duah (14. Minute), Filip Stojilkovic (21.) und Mergim Brahimi (39.) hatten die Tore erzielte. Valon Fazliu machte in der 82. Minute vor 1410 Zuschauern das Debakel für die Winterthurer perfekt.

Der Sieger aus dem Derby würde die Winterpause in der oberen Tabellenhälfte angehen können. Der FC Wil verdiente sich diese Ausgangslage nun mit einem hohen Sieg, er ist Vierter. Die Winterthurer ihrerseits beendeten den ersten Saisonteil in der Meisterschaft enttäuschend. In den letzten sechs Spielen in der Challenge League bezogen sie drei Niederlagen und spielten dreimal unentschieden. Damit fielen sie in der Tabelle auf den 7. Platz unter den zehn Mannschaften zurück.