Der FCW siegt in Vaduz

Vor knapp 1700 Zuschauern im Vaduzer Rheinpark fiel die Entscheidung in der 75. Minute. Roberto Alves gelang der Siegtreffer der Winterthurer, die damit in der Tabelle der Challenge League auf den 4. Platz vorgestossen sind. Sie überholten Servette, weil die Genfer tags zuvor in Schaffhausen nicht über ein 1:1 hinaus gekommen waren.

Der Rückstand auf das zweitplatzierte Lausanne-Sport verringerte sich auf vier Punkte. Die Lausanner treten am kommenden Mittwoch auf der Schützenwiese gegen den FCW an. (Der Landbote)