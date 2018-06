Der FCW trifft im Cup auf Greifensee

Der FC Greifensee hat einen beschwerlichen Weg in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups hinter sich. Am letzten Samstag erst hatten sich die Zürcher Oberländer qualifiziert, in Kloten mit einem Sieg nach Elfmeterschiessen im Zürcher Regionalcupfinal gegen den Drittligisten Embrach. Wetzikon, Uster, Wiedikon, Unterstrass und Meilen waren vorher aus dem Weg geräumt worden. Regionalcup-Halbfinalist Meilen übrigens hatte sich dank dem Sieg in der Fairplaywertung als zweiter Vertreter des Zürcher Regionalverbandes (FVRZ) für die 1. Hauptrunde qualifiziert – und wurde mit einem Heimspiel gegen Servette belohnt.

Auf ein Cupfest freut man sich jetzt in Greifensee. Zwar ist nicht GC (in der 1. Runde gegen den Erstligisten Buochs) oder Titelverteidiger FCZ (gegen Concordia Basel aus der 2. Liga) der Gegner, mit dem FCW aber immerhin der drittbeste Klub des Kantons. Und in Winterthur dürfte man darüber froh sein, dass die Reise in der 1. Hauptrunde nicht so weit geht wie letztes Jahr. Damals musste man sich dem Tessiner Zweitligisten Gambarogno-Contone stellen. (Der Landbote)