Der FCW zurück aus «Europa»

Eine Niederlage, vier Siege und zum Schluss das Unentschieden in Manchester – das ist die Bilanz der Vorbereitungsspiele des FCW. Rein statistisch lässt sich sehen, zwar gegen den FC Luzern 1:3 verloren, dann aber, beispielsweise, den FC Aarau 4:3 und gar West Ham United 3:2 geschlagen zu haben. Im Verhältnis dazu war das 1:1 gegen den FC United of Manchester aus Englands sechster Liga am Freitag ein bescheidener Auftritt, spielerisch auf jeden Fall. Aber vielleicht war das ganz gut, denn es war ein Fight, den man mit Gespür für die Fussballgeschichte «klassisch englisch» nennen würde. Es war ein Kampfspiel gegen nicht besonders begabte, aber eckige und kantige Fussballer. Und gegen die zu bestehen war nicht einfacher als gut auszusehen gegen prominente, aber weniger bissige Spieler aus dem Premier-League-Fundus West Ham Uniteds.Die Winterthurer also mussten sich im Broadhurst Park des FCMU in Moston ein paar Kilometer nordöstlich des Zentrums Manchesters mit seinem Old Trafford wehren, um nicht gar noch zu verlieren. So wird es auch in der Meisterschaft sein. Dass darüber hinaus spielerisch mehr kommen muss, versteht sich. Das wussten danach auch die Spieler. Ihre über 100 Fans, die zu diesem Romantikertreffen mitgereist waren, labten sich ohnehin auch an anderem als der sportlichen Kost. Der «FCW-Stadtrat» mittendrin.

Tags darauf ging diese Expedition mit ganz leisem Hauch von Europacup zu Ende. Es war übrigens nicht der allererste Auftritt in England. Aber als der FCW im Oktober 1959 mal in Sunderland hoch im Nordostend er Insel aufgetreten war, wurde der Match abgebrochen – wegen Nebels. Diesmal waren die Wetterbedingungen weniger englisch. Ganz von Regen verschont wurde der Match zwar nicht. Aber das war kaum der Erwähnung wert. Eher als «typisch alt-englisch» zu werten war dagegen die Kost in der Hotelküche. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass keiner der Winterthurer Delegation nach seiner Rückkunft Hühnerbrüstchen oder – sehr trockenen – Reis gegessen haben wird.

Seferi stellt sich vor

Am Sonntagmorgen begann auf der Schützenwiese die Woche der Vorbereitung aufs Spiel in Wil, das dann erste belastbare Hinweise liefern wird, was von der Vorbereitung zu halten ist. Erstmals da war Taulant Seferi, die achte und vorderhand letzte Neuerwerbung – von Nachrückern aus der U21 wie Enrique Wild und Marc Schmid abgesehen. Der 21-jährige Seferi steht seit 2016 bei Champion Young Boys unter Vertrag, hat in deren Meisterssaison allerdings nie im «Eins» gespielt. Für die Rückrunde war er nach Wohlen ausgeliehen, und zwar als Stammkraft. Er ist Offensivspieler mit mazedonischem, aber auch albanischem Pass. Für beide Länder hat er schon in Auswahlteams gespielt, mit 18 gar einmal in Mazedoniens A-Team. Zurzeit gehört er aber zur U21 Albaniens, für die er noch im Juni zwei Länderspiele gegen Weissrusslands Nachwuchs bestritt.

Wann sich Seferi für einen Einsatz beim FCW aufdrängt, ist noch offen. Fakt ist, dass die Startelf am Samstag in Wil nicht nur von einem neuen Trainer geführt wird, sondern auch zu mindestens der Hälfte auch von neuen Spielern gebildet wird – mit entsprechend erfolgsorientierterer Mentalität als in der missratenen vergangenen Saison. Das jedenfalls war und ist das erklärte Ziel der Transferpolitik. Als Neue sind auf jeden Fall in der Startelf zu erwarten: Torhüter Raphael Spiegel, die Innenverteidiger Granit Lekaj und Sead Hajrovic, der «Sechser» Remo Arnold und der neue Captain Davide Callà. Ein weiterer ernsthafter Kandidat ist Jordan Gele, der französische Stürmer.

Fehlstart vermeiden

Das erste Ziel: Gleich in Wil zu zeigen, dass Stabilität und Mentalität besser sind als zuletzt. Und dass damit schon mal ein nächster Fehlstart vermieden wird. Man erinnert sich ja mit Grauen ans vergangene Jahr, an die 1:3 gegen Wohlen und in Rapperswil zum Start. Und wie es danach sechs Runden bis zum ersten, gar 15 bis zum zweiten Sieg dauerte. Beide übrigens gegen den … FC Wil. (Der Landbote)