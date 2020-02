Der FCW zwischen Realität und Hoffnung

Das Resultat am Freitag konnte klarer kaum sein. Der FCW verlor gegen den designierten Aufsteiger Lausanne-Sport 0:4, aber im Schneckenrennen um den Barrageplatz büsste er nur einen weiteren Punkt ein. Weiterhin liegt er also zwischen der Realität, dass Lausanne klar besser und (auch) für ihn unerreichbar ist, und der Hoffnung, es reiche schliesslich doch noch zu einem Spitzenplatz. Es muss ja nicht gleich der zweite sein …

Die Lage in dieser Liga ist doch diese: Es gibt eine Realität, die auf Dauer gültig ist – dass Lausanne aufsteigt. 15 Punkte Vorsprung sind es schon. Alles andere gilt nur für einen Tag. Denn keine der übrigen neun Mannschaften hat zuletzt auch nur zweimal hintereinander gewonnen – auch nicht der SC Kriens, der eine Woche nach dem 1:0 gegen GC im Letzigrund nahe daran war, mit einem nächsten Dreier auf Platz 2 vorzustossen. Aber dann kassierte er in Aarau in der 94. Minute das 4:4. Natürlich gehört zu dieser Liga auch, dass der Letzte gewinnt und wieder Hoffnung schöpft, Chiasso mit seinem 2:0 gegen Wil.

Der FCW passt insofern bestens in diese Umgebung, als er seit der guten Serie von acht Spielen ohne Niederlage, die am 24. November mit dem Heim-0:2 gegen Kriens endete, keinerlei Konstanz mehr erkennen lässt. Unentschieden in Kriens, Heimsieg gegen Chiasso, Niederlage in Schaffhausen, Heimsieg gegen Stade Lausanne-Ouchy und nun diese klare Niederlage gegen Lausanne-Sport – es ist 2020 ein stetes Auf und Ab. Weil es ihnen also nicht (mehr) gelingt, einen Sieg durch einen nächsten zu bestätigen, können sich die Winterthurer nicht mehr richtig an der Spitzengruppe andocken. Sie müssen an jedem zweiten Wochenende froh sein, dass der Rückstand nicht weiter deutlich anwächst.

Einige Problemfelder

Die Verrichtungen des FCW sind deshalb auch schwer schlüssig zu analysieren. Wie hart sind sie zu kritisieren für ein 0:4 gegen einen Leader, der schon mit seinen Finanzen am besten dasteht? Klar ist, die Waadtländer sind besser, aber in seiner Herbstform hätte der FCW ihnen mehr abverlangt. Klar dünkte einen auch, dass er anfangs wieder mal nicht wach war und dem Gegner schon nach 130 Sekunden mit einer Fehlerkette ein 0:1 erlaubte, das schliesslich den ganzen Match konditionieren sollte. Mehr Leidenschaft, mehr Herzblut hätte man verlangen dürfen. Es ist auffallend, dass der FCW diese Eigenschaften in letzter Zeit zeigt, wenn er nach einer Niederlage in Zugzwang ist. Und nicht, wenn er – gleichsam ohne diesen Druck und wie am Freitag – etwas hinzugewinnen könnte.

Da taucht auch der Verdacht auf, es wiederhole sich das Szenario des vergangenen Jahres, als der FCW nach einem erfreulichen Herbst im Frühjahr nachliess – auch weil er nicht mehr die genauso geschlossene Mannschaft war. So sieht es wieder aus, womöglich, weil zu viele zu sehr mit sich und zu wenig mit dem Kollektiv beschäftigt sind. Weil eben auch immer wieder Unruhe aufkommt. In der Vorbereitung betraf das Sead Hajrovic mit seinem Abgang nach Köln, der dann allerdings schnell abgewickelt war. Später gabs den – kurzen, aber heftigen – Wirbel um Ousmane Doumbia und seinen Transferwunsch. Torhüter Raphael Spiegel und Linksverteidiger Tobias Schättin sind, mit auslaufendem Vertrag, mit ihrer Zukunft beschäftigt. Das gilt auch für die Routiniers Davide Callà, der um seine Form und entsprechenden Einfluss aufs Spiel ringt, und Luca Radice, der zuletzt gar aus dem Kader rutschte und sich den Match gegen Lausanne nicht mal im Stadion ansah.

Es gibt die beiden Israelis, deren Entwicklung zuletzt nicht mehr verläuft wie gewünscht, vor allem jene Mido Bdarneys. Oder es gibt Martin Liechti, der krank gemeldet ist und zurzeit keine Rolle spielt. Und es haben die beiden Rückkehrer Remo Arnold und Roberto Alves nach einem schwierigen Herbst in Luzern oder Zürich Mühe, gleich wieder in die Gänge zu kommen. Sie brauchen Zeit, das ist verständlich.

«Die individuellen Fehler»

Trainer Ralf Loose sieht die Lage – wie meist – relativ gelassen. Er denkt, dass «Dinge wie diese einfach dazugehören», zu dieser Jahreszeit ohnehin. Sie hätten die Mannschaft ja auch nicht, wie gegen Chiasso oder SLO, an zumal kämpferisch starken Leistungen gehindert. Also sagt er nochmals, dieses Spiel gegen Lausanne «war eigentlich keine 0:4-Niederlage, wenn ich so das ganze Spielvolumen ansehe». Sportchef Oliver Kaiser urteilt auch, «dass ich dieses Spiel nicht so gesehen habe wie manch andere. Lausanne war nicht so viel besser, wie es das Resultat aussagen könnte. Unser Problem waren die individuellen Fehler.» Die begingen manche, teils waren sie eben haarsträubend – und am offensichtlichsten jene Spiegels. «Aber in der Regel ist er doch ein hervorragender Goalie», schiebt Loose gleich nach.

Jetzt gehts nach Vaduz, zum Zweiten, der allerdings gegen den FCW noch nicht gepunktet hat. Änderungen wird es geben, egal wie hart man das 0:4 beurteilt. Neuerwerbung Luca Tranquilli ist ein Kandidat auf eine erste Chance. Im Fall Gezim Pepsis, des vorletzten Neuen, der auch Hoffnungen weckt, muss sich erst zeigen, dass seine Bänderverletzung am Knöchel nicht gravierend ist. Und klar ist: Der FCW wird wieder unter Zugzwang sein – ein weiteres Mal muss er nach einem Misserfolg nachweisen, doch eine wahre Mannschaft zu sein.