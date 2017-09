Der FCZ ist kein Leader mehr

Noch immer liest sich die Bilanz einer allerdings noch kurzen Saison für den FCZ als Aufsteiger gut bis sehr gut. Weiterhin steht die Null bei den Niederlagen, noch immer hat er klar weniger Gegentore kassiert als jedes andere Team. Aber misst man die Zürcher nach diesem Auftritt vor eigenem Publikum aus der Sicht eines Spitzenteams oder gar Leaders, dann war das Ergebnis doch eine Enttäuschung und die Leistung eine der schwächeren.

Vorteile nicht genutzt

Am Schluss musste auch Trainer Uli Forte «diesen Punkt akzeptieren, obwohl er zu wenig ist für uns.» Es hätte vor allem aus zwei Gründen ein Sieg nicht nur sein können, sondern sein müssen. Der FCZ ging schon nach knapp 20 Minuten in Führung, nach dem ersten zielgerichteten Angriff, den Moussa Koné abschloss. Die Zürcher konnten naturgemäss auch damit leben, dass da ein Abseits des Torschützen übersehen worden war. Und der FCZ hatte dann, kaum war fünf Minuten nach der Pause nach dem ersten klaren Angriff der St. Galler der Ausgleich gefallen, den nächsten Vorteil: Er konnte nach einer Unsportlichkeit des Gegners Gjelbrim Taipi mehr als ein Drittel des Matchs in Überzahl spielen.

Aber am Ende stands noch immer 1:1, hatten die Zürcher eben gleich zweimal eine günstige Ausgangslage nicht ausgenutzt. Nach dem 1:0 unternahmen sie zu wenig, es war mehr Spielkontrolle als Streben nach mehr, was sie boten. Und nach dem Platzverweis dauerte es bis in die letzte Viertelstunde hinein, ehe sich der FCZ Torchancen erspielte. Er hatte dann doch noch zwei, drei, die zum Siegestreffer hätten reichen können, ja müssen. Doch die wurden von Koné und, vor allem, Roberto Rodriguez vergeben. Wer, wie Rodriguez, aus sechs Metern völlig freistehend nur die Latte trifft, der muss sich nun wirklich nicht wundern, wenn ihm der Sieg versagt bleibt.

Zu wenig Präzision und Konsequenz, wenn es darum ging, am gegnerischen Strafraum etwas Bedeutenderes zu unternehmen, hatten die Zürcher an diesem Abend. Es gab schwächere Tagesleistungen wie beispielsweise von Michael Frey. Und es gab einen Abwehrfehler von Cédric Brunner, der den St. Gallern den Ausgleich ermöglichte. Nur ein weiter Pass Taipis auf den bei Halbzeit eingewechselten Danijel Aleksic reichte so den St. Gallern, eine ganze Abwehr auszuhebeln. Es war ein Punkt für ein Tor nach der einzigen guten Torchance des FCSG – das kann man dann Effizienz nennen. Aber in Anbetracht der FCZ-Chancen in den letzten Minuten wars halt auch Glück.

«Ein guter Punkt»

Wie sie dieses Unentschieden einstufen sollten, war den Ostschweizern natürlich klar: «Das ist ein guter Punkt für uns,» sagte Trainer Giorgio Contini. Seine Mannschaft habe mit einer solidarischen Leistung und «mit Herzblut» das Glück aber auch auf ihre Seite gezwungen. Ganz abgesehen davon, dass es ja nicht gerade Glück für die St. Galler war, dass ein Abseitstor gegen sie zählte. Wie zwei Wochen zuvor ein Handstor zum Ausgleich der Young Boys in letzter Sekunde.

Logisch, empfanden Spieler und Trainer des FCSG diesen Auftritt samt Punktgewinn auch als Zeichen dafür, dass sie sich nicht durch all die medial reichlich aufbereiteten Unruhen im Verein beeinflussen liessen. «Wir wollen uns auf den Fussball konzentrieren und die Zuschauer hinter uns haben – das ist uns wichtig,» sagte Contini. Das ist gelungen – auch in der Erschwernis der selbstverschuldeten Unterzahl. Und etwas mit der Hilfe des FCZ. Denn der war an diesem Tag eine solide Mannschaft, aber kein Leader. Und das war er dann tags darauf auch in der Tabelle nicht mehr. Doch damit werden sie beim Aufsteiger leben können. (Der Landbote)