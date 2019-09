Der Rekordversuch des FCW

Gegen den FC Schaffhausen beendet der FCW das erste Meisterschaftsviertel. Gewinnt er dieses Derby, hat er nach der ersten Saisonphase 14 Punkte, was eine ordentliche Quote wäre. Zum Vergleich: Das entspräche genau dem Schnitt, den der FCW in der doch als erfolgreich gewerteten vergangenen Saison erreichte. Da hatte er am Ende als Vierter 56 Punkte, im ersten Viertel waren es 17.

Auswärts die Nummer 1

Und gewinnt der FCW heute, hat er es – nach dem 2:0 in Chiasso am Dienstag – erstmals in dieser Saison auch geschafft, zwei Ligaspiele hintereinander zu gewinnen. Er geht also gleichsam auf (Saison-)Rekordjagd. Nichts zeigt mehr als dieser Fakt, dass der FCW in dieser Spielzeit vor allem eines noch nicht erreicht hat: ausreichende Konstanz. Konstant war er, bei leicht zynischem Blick auf die Sachlage, einzig mit seiner Heimbilanz: mit drei Spielen ohne Sieg, aber 1:10 Toren! Allerdings gibt es da auch eine positive Seite: Mit den zehn Punkten, die er von seinen fünf Reisen heimbrachte, ist der FCW die Nummer 1 in der Auswärtsrangliste.

Die letzte Leistung daheim, beim 0:3 gegen Wil, war einfach nur schwach. Die Reaktion darauf, das 2:0 in Chiasso, war – wie schon das 1:0 in Vaduz nach dem 0:6 gegen Lausanne – deutlicher Hinweis, dass die Mannschaft sehr wohl positive Charakterzüge hat. Aber Leistungen von der Kampf- und Laufbereitschaft, wie sie im Südtessin zu sehen waren, müssen Standard sein, der nicht zu viel verlangt ist. So gesehen, kommt dem Auftritt heute schon einige Bedeutung zu. Es geht da etwa um solides Selbstvertrauen, um das Selbstverständnis einer Mannschaft, die doch auch eine Meinung von ihrem Potenzial hat. Der aber entsprechen Leistungen und Resultate wie jene beim 2:3 in Kriens und eben gegen Wil gewiss nicht.

Klar ist auch, dass zu ausreichender Stabilität in erster Linie gute Defensivarbeit gehört. Es kann nicht stabil wirken, wer in neun Spielen 16 Gegentore kassiert, so viele wie sonst nur noch der Tabellenletzte aus Chiasso. Dessen scheint sich die Mannschaft durchaus bewusst zu sein, allein, es müssen Taten folgen. Trainer Ralf Loose wird nach dem Sieg im Tessin kaum bedeutende Änderungen vornehmen. Es sieht erfreulicherweise so aus, als könne Flügelmann Nuno Da Silva spielen – notfalls mit eingebundenem Oberschenkel, nachdem er in Chiasso wegen eines Schlags auf den rechten Oberschenkel mit einer «Tomate» ausschied. Überdies ist noch immer nicht vom Comeback des Captains Davide Callà auszugehen.

Sessolos erstaunliche Zahlen

Der FC Schaffhausen könnte mit einem Sieg den FCW nach Punkten ein- und dann nach Toren überholen. Er wird grundsätzlich etwas weniger hoch eingestuft als die Winterthurer, weshalb die drei Punkte Rückstand auch keine Überraschung sind. Bemerkenswert ist, welche Bilanz die Schaffhauser aus den Spielen gegen die drei aktuellen Tabellenersten erreichten: dank einem 2:2 gegen Leader Lausanne, einem 3:3 gegen den Zweiten Wil (nach einem 3:1-Vorsprung) und dem besonders erstaunlichen 1:0 gegen GC in Zürich. Veritable Enttäuschungen waren dafür die Heimniederlagen gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy und gegen Kriens. «Besonders schmerzhaft» war, in Roland Kleins präsidialen Worten, das 1:3 in der 1. Cuprunde gegen den Erstligisten Linth 04 in Näfels. Da wurde auch Geld verspielt, denn nun spielen die Glarner in der 3. Runde gegen den FC Sion.

Beim 0:2 gegen Kriens am Dienstag bot der FCS wohl die schwächste Heimleistung seit langer Zeit – so beurteilen es jedenfalls Kenner der Szene. Manche bemängelten auch die vielen Umstellungen des Trainers Murat Yakin. Dessen «Boss» Klein sagt allerdings, ihn hätten Yakins Erklärungen «absolut überzeugt». Was den Schaffhausern fehlt, ist ein «Knipser». Mit weitem Abstand wirkungsvollster Offensivspieler ist Helios Sessolo mit fünf Toren und zwei Assists. Das ist doch ziemlich viel in einer Mannschaft, die es bisher auf acht Tore brachte. Das 3:1 auf dem Weg zum Remis gegen Wil war Schaffhausens einziges Saisontor ohne direkte Beteiligung Sessolos!

Zu den Konstanten Murat Yakins gehört auch sein neuer Torhüter, der 19-jährige Kosovo-Schweizer Amir Saipi. Vor zwei Jahren wechselte der sich in der U-18 des FCW noch mit Mike Bodenmann ab, jetzt ist er nicht nur die Nummer 1 in Schaffhausen. Er spielt auch in der U-20 der Schweiz und sieht sich vom Verband von Kosovo umworben. Heute stellt er sich erstmals einer grösseren FCW-Gemeinde vor.