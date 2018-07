Die «Hammers» prüfen den «neuen» FCW

Die «Hammers» stehen noch am Beginn ihrer Saisonvorbereitung, denn ihr Startspiel in der Liga an der Liverpooler Anfield Road steht erst am 13. August an. Seit Anfang Woche trainieren sie nun unter ihrem neuen Manager in Bad Ragaz, unter dem 65-jährigen Chilenen Manuel Pellegrini, einem Mann mit Vergangenheit bei Real Madrid (ohne Meistertitel) und Manchester City (mit Meistertitel). Pellegrini übernimmt eine Mannschaft, die als 13. der Premier League, als Nummer 5 Londons hinter Tottenham, Chelsea, Arsenal und Crystal Palace eine mittelprächtige Saison 2017/18 hinter sich hat.

Die drei Weltmeister

Er kommt mit einem Dreijahresvertrag zu einem Klub, der zu den absoluten Traditionsvereinen in England gehört, meist in der höchsten Liga spielte, aber noch nie Meister wurde. West Hams grösster Erfolg war der Sieg im Europacup der Cupsieger 1965, ein 2:0 in Wembley gegen 1860 München nach dem ersten von bis heute drei FA-Cup-Siegen. Er fiel in die grösste Zeit des Vereins, als Ron Greenwood von 1961 bis 1974 sein Manager war. Kein anderer Klub stellte gleich drei Spieler in Englands Weltmeisterelf von 1966 wie West Ham mit seinem grossartigen Captain und Abwehrchef Bobby Moore, dem Mittelfeldspieler Martin Peters und dem Mittelstürmer Geoff Hurst. Alle vier Finaltore gegen Deutschland in Wembley wurden von «Hammers» erzielt.

Heute spielt Prominenz dieses Zuschnitts allerdings nicht mehr bei West Ham, beispielsweise kein aktueller englischer Nationalspieler. Immerhin, drei aus dem Kader waren an der WM: Der polnische Torhüter Lukasz Fabianski, der nach Jahren in Swansea als Nachfolger Joe Harts die neue Nummer 1 West Hams wird; der Senegalese Cheikhou Kouyaté und der mexikanische Stürmer Javier Hernandez, genannt Chicharito. Sie alle sind natürlich noch nicht in Bad Ragaz. Das gilt auch für den «Hammer des Jahres», für den also als bester Spieler der vergangenen Saison ausgezeichneten Österreicher Marko Arnautovic. Er hat nach mehreren Länderspielen für Österreich noch bis am Montag Ferien.

In Bad Ragaz aber sind: Der neue Innenverteidiger Issa Diop (21), ein Franzose aus Toulouse, der für fünf Jahre unterschrieb – für die Klubrekordsumme von 25 Millionen Euro Ablöse. Der Captain und zentrale Mittelfeldspieler Mark Noble (31), seit 2007 Stammkraft. Der argentinische Rechtsverteidiger Pablo Zabaleta (33), der neun Jahre bei Manchester City und über 50 Länderspiele hinter sich hat. Und natürlich Edimilson Fernandes (22), der das Schweizer WM-Aufgebot erst im letzten Moment verpasste.

Das Kader der Londoner wird zweifellos noch ergänzt. So gilt als sehr wahrscheinlich, dass Mittelfeldspieler Jack Wilshere (26) nach anderthalb Jahrzehnten beim Nachbarn Arsenal zu West Ham kommt. Ernsthaft diskutiert wird auch eine Rückkehr des Franzosen Dimitri Payet, nach nur anderthalb Jahren bei Marseille.

FCW «nicht unter Druck»

West Ham also ist ein erstklassiger Gegner für eine Mannschaft wie den FCW, die dem Saisonstart schon sehr nahe ist und morgen auch weitestgehend mit der Mannschaft spielen kann, die in zwei Wochen in Wil erwartet werden darf. Vielleicht muss Davide Callà wegen Problemen an einem Fuss aussetzen, aber sonst sind alle Neuen da – und auch die «Alten». Mit der Verpflichtung des französischen Stürmers Jordan Gele ist die Transferarbeit zumindest so weit abgeschlossen, «dass wir im Moment nicht unter Druck sind», wie es Leiter Sport Oliver Kaiser formuliert. Natürlich sind die Augen offen; natürlich gibt es noch (einen) Platz in der Offensive, wo sich Gele ja erst noch beweisen muss. Aber der FCW hat, zumal die Plätze in der Defensive solide besetzt scheinen, in der Tat Zeit, überstürzte Lösungen zu vermeiden.

West Ham United hat in Eigenregie rund 200 Tickets für den Gästesektor verkauft. So viele Fans direkt aus London sind also zu erwarten. Der FCW-Freund seinerseits steht auch nicht unter Druck: Die Tageskassen sind offen, er kann also ganz «normal» anmarschieren.

FCW - West Ham United. Sonntag, 15.00, Schützenwiese. (Der Landbote)