Die Schützi ist für Super League ungenügend

Fussball Nach seinem 1:4 in Lausanne und Aaraus Sieg in Genf ist der FCW definitiv vom Podest der Challenge League gefallen. Und heute muss er mit der Kunde rechnen, er erhalte zumindest in erster Instanz die Lizenz für die Super League nicht. Mehr...

ABO+ Von Hansjörg Schifferli 28.04.2019