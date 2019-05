Ein 2:0 für eine schöne Halbzeit

Zu erwarten war ein Abstiegskandidat aus dem tiefsten Süden des Landes, der sehr defensiv eingestellt sein und hart um jeden Ball fighten würde. Der, wie es der Jargon sagt, die „Räume sehr eng macht“. Doch davon war eine Halbzeit lang erstaunlich wenig zu sehen, vielmehr ein FCW, der weit mehr Gelegenheiten als erwartet erhielt, ein schönes Offensivspiel zu entwickeln. Und der dies dann auch ausnutzte.

Also stand es schon nach 25 Minuten 2:0, wäre bis zur Pause locker ein 4:0 möglich gewesen. Und die 2600 Zuschauer bekamen von ihrer Mannschaft einiges an spielerischer Unterhaltung zu sehen, einen frühen Pfostenschuss des linken Aussenläufers Enrique Wild und dann zwei erstklassig herausgespielte Tore Taulant Seferis und Ousmane Doumbias.

Ballstafetten zu den Toren

Beim 1:0 kam Seferi schliesslich alleine vor dem gegnerischen Torhüter dazu, den Ball über die Linie zu schieben. Er war, nach einem Dribbling und perfekten Zuspiel von Roberto Alves, der siebte Winterthurer, der am Ball war – nach einer Balleroberung von Seferis Sturmpartner Luka Sliskovic tief in der gegnerischen Platzhälfte notabene. Und die Entstehung des 2:0 begann tief in der eigenen Platzhälfte mit einer Balleroberung Doumbias. Wenig später war der Ivorer auch die siebte und letzte Station eines Angriffszugs. Seferi lieferte ihm den Ball auf und er schlug ihn aus 20 Metern in die hohe Ecke.

Es wirkte in dieser Zeit, als seien die Tessiner überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass Ralf Loose seinen FCW mit einer Dreierabwehr, vier Mittelfeldspielern und drei Offensivkräften aufgestellt hatte. Er wollte damit auch erreichen, dass im gegnerischen Strafraum mehr Präsenz war, mit einem Sliskovic, der neben Seferi praktisch als zweite Spitze wirkte. „Dieses System ist aufgegangen, obwohl Chiasso nicht ganz so spielte, wie ich erwartet hatte“, sagte Loose hinterher. Und auch er, fügte er bei, sei „überrascht gewesen, wie leicht wir durchkamen, Aber wir haben dieses System auch gut umgesetzt.“

Mutigere Tessiner

Nach der Pause stellten dann auch die Tessiner auf eine Dreierabwehr um – „und sie wurden mutiger, für mich ein bisschen überraschend“, sah es Loose. Der FC Chiasso hatte nun mehr Ballbesitz, bis zum Spielende brachte er es gar auf einen Anteil von 53 Prozent. Es gab zwei, drei gute Szenen, aber insgesamt blieb die Führung des FCW ungefährdet. Das verdankte er auch seinem Torhüter Raphael Spiegel, der zumindest einen gefährlichen Schuss sehr gut abwehrte. Genauso hatte er schon in der ersten Halbzeit einen Hocheckschuss Sebastian Malinowskis nach einer halben Stunde im Stil des Könners aus dem Lattenkreuz gelenkt. In Vaduz sah Spiegel beim (entscheidenden) Gegentor nicht gut aus, gestern war er das, was einen guten Torhüter ausmacht: In den wenigen wichtigen Szenen bereit.

Das Spiel des FCW war nun nicht mehr so gepflegt, so dominant wie vor der Pause. Aber vor allem litt der Gesamteindruck der zweiten Halbzeit darunter, dass er aus den nun immer wieder sehr grossen Räumen für Konter nicht mehr machte. „Bei den Kontern hätten wir alles klar machen müssen“, kritisierte auch Loose. Aber er konnte auch aufatmen, „dass wir glücklicherweise keine entscheidenden Fehler machten.“ Und schliesslich sei erfreulich gewesen, dass er in der Endphase die beiden genesenen Routiniers Davide Callà und Luca Radice wieder aufs Feld schicken konnte. Doumbia, auch er nach Sperre und Verletzung zurück, hatte gar begonnen. Seine erste Halbzeit war stark, danach liess er allerdings nach, weil offensichtlich noch nicht wieder für 90 Minuten Laufarbeit bereit.

Zu den individuellen Kritiken ist beizufügen, dass von den drei Innenverteidigern Marin Cavar und Sead Hajrovic sehr gut und sicher spielten, Gabriel Isik immerhin ordentlich. Von den Aussenverteidigern war Denis Markaj auf der rechten Seite solider als Enrique Wild auf der linken. Von Markaj wäre beim letzten (oder auch nur vorletzten) Pass etwas mehr Präzision zu wünschen gewesen. Wild muss sich nach gutem Start mit einem satten Pfostenschuss schon sagen lassen, er habe dem zur Pause von der rechten auf die linke Seite gewechselten Andrea Padula erlaubt, zum eindeutig auffallendsten Tessiner zu werden.

So steigt Chiasso wohl ab

Im Zentrum sah der FCW besser aus, so lange Doumbia im Saft wirkte. Remo Arnold hatte keine herausragenden Szenen, aber die braucht er auch nicht, um mit seiner Laufstärke und seiner Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen, eine grössere Hilfe zu sein. Vom Offensivtrio hatte Sliskovic diesmal kein Glück, wenns um den Abschluss ging. Als er den Ball doch mal hinter Alessio Bellante im Tor versorgt hatte, wurde er im Abseits gesehen. Roberto Alves hatte am meisten starke Szenen, er war bei beiden Toren an der Vorbereitung beteiligt. Seferi kann für sich einfach in Anspruch nehmen, mit einem Tor und einem Assist seine Buchwerte erhöht zu haben. Aber in Zahlen war seine Leistung besser als von ihrem Inhalt her.

Die Winterthurer wissen nun, dass sie die Saison definitiv auf Platz 4 beenden – und dass sie noch auf jene beiden Teams treffen, die dem FC Chiasso am nächsten sind, Rapperswil-Jona und Schaffhausen. Die Tessiner müssen daheim gegen Aarau und dann in Wil versuchen, die Lücke von zwei Punkten auf Rapperswil-Jona und drei auf Schaffhausen und Kriens zu schliessen. Im Prinzip sinds auch auf den FC Rapperswil drei, denn der hat das klar bessere Torverhältnis. Berücksichtigt man seinen Auftritt auf der Schützenwiese, dann ist der FC Chiasso der klare Favorit auf den Abstieg. Denn der FCW mag zeitweise auch wirklich gut gespielt haben, aber er hatte mit mehr Gegenwehr rechnen müssen. Vor allem mit mehr Widerstand von der Art, wie man sie von Teams in Abstiegsgefahr erwartet. (Der Landbote)