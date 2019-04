Ein Torhüter verschenkt Punkte

Es gab in dieser Saison schon mal einen Match, in dem der 20-jährige Alexis Rüegg eine ausgesprochen unglückliche Rolle spielte. Das war im vergangenen September in Thalwil, als er bei der 0:2-Niederlage beim ersten Gegentor patzte und das zweite gar von der Mittellinie aus zuliess. Seither hat er nur noch selten gespielt, am Samstag wars erst wieder der dritte Auftritt, und nominell war er noch die Nummer 4 der FCW-Torhüter. Und nun das: Rüegg zeigte zwei, drei gute Paraden – bis er fünf Minuten vor der Pause zur Unzeit sein Tor verliess und dem Gegner einen Heber zum 0:1 erlaubte. Und zehn Minuten nach der Pause, es stand mittlerweile 1:1, leistete er sich den Aussetzer, an der Strafraumgrenze völlig unmotiviert zu einem Dribbling anzusetzen. Er verlor den Ball an den Badener Captain Luca Ladner – 1:2. Mit zwei, drei guten Paraden brachte Rüegg den Rest des Spiels hinter sich.

Hätte der FCW-Nachwuchs, mit deutlich weniger Jungprofis als zuletzt angetreten, dieses Spiel gegen den gemäss Tabelle souveränen, nach Tagesleistung aber überhaupt nicht beeindruckenden Leader zumindest nicht verloren, wäre Rüegg ein Grund gewesen. Jedenfalls positiv zu erwähnen. Wie das Spiel nun aber lief, ist zu sagen: Es gibt eigentlich keinen andern Grund für den Sieg der Badener als den Torhüter des FCW …

Auch wenn die Aargauer, etwa bei Kontern in der Endphase, ein leichtes Chancenplus erreicht haben mögen, so war die Gesamtleistung der Winterthurer über weite Strecken ordentlich. Jedenfalls für einen Punktgewinn gut genug. Ihr einziges Tor war, Sekunden vor der Pause, einer der Freistösse Rijad Salijis, die zu einer guten Gewohnheit zu werden versprechen. Vor drei Wochen gegen Red Star hatte er einen Ball aus ordentlicher Distanz ins hohe Ecke gedroschen, das gelang ihm auch diesmal aus gewiss 25 Metern. Hätte der FCW nicht verloren, hätte er mal wieder auf Naturrasen gepunktet – denn gespielt wurde auf dem Hauptplatz der Schützi.

Murat Ural – der Chef

Die Badener werden, daran ist nicht zu zweifeln, in dieser Gruppe noch die nötigen Pünktchen für die energisch angestrebten Aufstiegsspiele holen. Beim FCW ist noch die Frage endgültig zu beantworten, wer anstelle des zum Technischen Leiter, also Nachwuchschef, aufsteigenden Roger Etter neuer U21-Trainer wird. Da deutet alles darauf hin, dass es der bisherige Assistent Murat Ural sein wird. Er coachte die Mannschaft in Abwesenheit Etters auch an diesem Samstag. (Der Landbote)