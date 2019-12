Ein ganz schwacher Abgang

So gut wie entschieden war dieses Derby schon bei Halbzeit, als die Wiler mit drei Toren Differenz führten, die ihnen geradezu widerstandslos zugestanden worden waren. So gut wie zu Ende war der Match in der 72. Minute, als der Winterthurer Captain Davide Callà mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz und seine Mannschaft zu zehnt weitermachen musste. Denn Trainer Ralf Loose hatte, aufgrund der Leistung verständlich, schon viermal gewechselt. Callà durfte er also nicht mehr ersetzen.

Es passte alles zum Eindruck, den der FCW am letzten Spieltag des Jahres machte. Der passte zur abschliessenden Serie von noch einem Punkt (und 3:10 Toren) aus vier Spielen. Aber er passte überhaupt nicht zum Bild, das der FCW in dieser Vorrunde bis Mitte November abgegeben hatte – als Cup-Viertelfinalist und Meisterschaftsvierter ganz in der Nähe von GC auf dem Barrageplatz. Am Ende aber wird weniger geredet von den Cup-Siegen gegen die Super-League-Klubs aus St. Gallen und Thun oder den zwei Unentschieden gegen GC. Die Bilanz ist eher davon geprägt, dass der FCW gegen „Grössen“ wie Kriens und Wil je zweimal verlor; mit zweimal drei Gegentreffern gegen die Luzerner, gar mit 0:7 Toren gegen die Wiler.

Loose sieht «zwei Gesichter»

Sie werden auf der Schützenwiese schon genau analysieren müssen, was da schiefgelaufen ist. Wie aus einer Mannschaft, die mit einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage vielversprechende Stabilität zeigte, eine wurde, die gegen SLO und nun in Wil als Kollektiv auseinanderfiel. Die aber auch unter schwachen Einzelleistungen selbst von Führungsspielern litt. Zum Auftritt im Wiler Bergholz fiel Loose als erstes ein: «Wir haben uns viel vorgenommen. Aber wenn ich dann die Stimmungslage im Training und vor dem Spiel mit dem vergleiche, was ich im Spiel sehe, dann ist es eine Mannschaft mit zwei Gesichtern.» Deren Gesicht auf dem Feld liess ihn beifügen: «Man müsste, was Kampfgeist und Zweikampfverhalten betrifft, schon anders auftreten.»

Diesen negativen Eindruck musste schon erhalten, wer sich allein die drei ersten Gegentore genauer ansah. Das 1:0 war nach einer Viertelstunde ein irgendwie abgelenkter Ball Kwadwo Duahs. Auf dem Weg zum 2:0 nur ein paar Minuten später konnte der Wiler Rechtsverteidiger Fabian Rohrer auf der Grundlinie durchlaufen, ein No-Go für jede Abwehr; den Rückpass schob Filip Stojilkovic ins Tor. Am schlimmsten war das 3:0 nach 39 Minuten: Da schlug Duah einen Diagonalpass Richtung Strafraum; diese Tat beobachtete gleich eine Handvoll Winterthurer im Stehen, ja ohne Reaktion. Nur einer lief zum Ball. Es war der Wiler Mergim Brahimi, der ihn mühelos erreichte und gleich noch in der hohen Ecke unterbrachte.

Das war mindestens eine Vorentscheidung, und mancher wird sich auch ans Hinspiel erinnert haben, das die Wiler ebenfalls beherrscht und dann 3:0 gewonnen hatten. Loose reagierte mit diversen Wechseln. Den Rechtsverteidiger Nils von Niederhäusern nahm er noch vor der Pause vom Feld, Gjelbrim Taipi und Nuno Da Silva folgten ihm zehn Minuten nach dem Wechel. Mario Bühler ging dann auch noch, weil er vom Ball hart am Kopf getroffen worden war. Das war dann, siehe Callàs Missgeschick, der Wechsel zu viel.

Klarste Chancen vergeben

Ein bisschen besser mag das Spiel des FCW in der zweiten Halbzeit schon geworden sein, aber das Resultat wurde nicht besser. Es war nicht nur Folge mangelnder Konsequenz in der Abwehr, sondern auch im Abschluss. Natürlich, es kann nicht gewinnen, wer verteidigt wie die Winterthurer in diversen Szenen der ersten Halbzeit. Aber es kann auch nicht gewinnen, wer mit seinen Möglichkeiten so umgeht wie sie an diesem Tag. Eine Handvoll glasklarer Torchancen war nämlich selbst an diesem verpatzten Tag zu zählen. Nuno Da Silva hatte vor der Pause zwei, die das 0:2 zumindest hätten halbieren können. Aus allerbester Lage schob er den Ball nach einem Zuspiel Anas Mahamids am Tor vorbei; und daneben schoss er auch nach einem Zuspiel Tobias Schättins. Gleich nach der Pause kam Schättin nach einem Corner aus fünf Metern freistehend zum Kopfball – darüber. Und Luka Sliskovic traf nach einer guten Stunde den Aussenpfosten. Die Zusammenfassung zeigt: Die Chancen mögen gross gewesen sein, aber Torhüter Anthony Mossi musste nicht einmal eingreifen. Das 4:0 war dann übrigens ein Freistoss Valon Fazlius, als der Match nur noch zwecks Erfüllung der Reglementarien abgewickelt wurde.

Es sprach also nichts für den FCW an diesem Tag – angefangen bei den mageren individuellen Leistungen eben auch führender Spieler wie Sead Hajrovic, Callà und Ousmane Doumbia. Die Absenz der gesperrten Granit Lekaj und Roman Buess darf als Erklärung nicht annähernd reichen. Taipi, der am Platz Lekajs seine Chance als zweiter Sechser neben Doumbia erhielt, wirkte diskret. Mahamid, der nach verbüsster Sperre als Sturmspitze Buess ersetzte, hatte ein paar gute Szenen. Aber auch nicht die nötige Durchsetzungskraft und Schnelligkeit gegen eine Abwehr in Überzahl. Genau genommen war keiner gut.

Das Geld für Platz 6

Die Winterthurer fuhren also schlecht gestimmt ans Weihnachtsessen, die Wiler wirkten, als hätten sie Bedeutendes geschafft. Dabei haben sie nur, dies allerdings ganz im Gegensatz zu den Winterthurern, ihre seit dem 26. Oktober währende Phase der Sieglosigkeit beendet. Statt drei Punkte hinter dem FCW als Sechster beenden sie die Vorrunde nun drei Punkte vor ihm als Vierter. «Wir machten Platz 4 klar und bestätigten damit, wo wir sind und was wir wollen», strahlte Trainer Ciri Sforza. Mit einer jungen Mannschaft vorne mithalten, wollen sie. «Spielerisch, läuferisch – alles stimmte. Der Sieg war klar verdient», fügte Sforza bei.

Was sie in Wil in diesen Tagen aber auch sagen: Auf zumindest einzelne Spieler setzen sie nicht mehr. Den Torhüter Zivko Kostadinovic haben sie abgeschoben; er stand gestern wieder nicht im Kader. Das galt erstmals auch für den Winterthurer Verteidiger Nick von Niederhäusern, immerhin Vize-Captain. «Wir haben ihm erklärt», liess Sforza wissen, «dass wir auch seinen Vertrag nicht verlängern.» Dass es «für ihn schwierig wird», im Frühjahr noch zu Einsätzen zu kommen.

Auf der anderen Seite überlegte sich Trainer Loose, ob seine Mannschaft auch ganz einfach Mühe mit dem Erwartungsdruck habe. Dem ist dies entgegenzuhalten: Bisher hat der FCW noch auf jede Niederlage mit einem Sieg oder, wie zuletzt in Aarau, wenigstens mit einem guten Unentschieden reagiert. Erst gestern war dies nicht mehr der Fall. Der fünfte Nuller war der erste, nach dem der FCW nicht punktete. Bis gestern hatte man also sagen können: Er braucht eher den Druck einer Niederlage, um wieder zur Besinnung zu kommen.

Siebter der Tabelle war der FCW übrigens, als im Bergholz abgepfiffen wurde. Sechster war er eine halbe Stunde später, als auch der Match in Aarau zu Ende war und Gast Chiasso mit Toren in der 94. und 95. Minute aus einem 1:3 überraschend ein 3:3 gemacht hatte. Es war ein Platzabtausch mit Folgen: Für Platz 6 nach der Vorrunde erhalten die FCW-Fussballer Punkteprämien, für Platz 7 hätte es keine gegeben. Vor einem Jahr übrigens waren die Winterthurer nicht Sechster mit 24, sondern Zweiter mit 31 Punkten. Das ist ein klarer Rückschritt. Vor zwei Wochen hatte er sich noch nicht absehen lassen.

FC Wil – FC Winterthur 4:0 (3:0)

Bergholz. – 1400 Zuschauer. – SR Abdulla Ali Al Marri (Katar). – Tore: 14. Duah 1:0. 21. Stojilkovic 2:0. 39. Brahimi 3:0. 82. Fazliu 4:0.

Wil: Mossi; Rohner (85. Celant), Joël Schmied, Kamberi, Dominik Schmid; Abedini; Fazliu, Krasniqi (60. Ndau); Brahimi (66. Bosic), Stojilkovic (85. Silvio), Duah. – FCW: Spiegel; Nils von Niederhäusern (39. Isik), Bühler (64. Roth), Hajrovic, Schättin; Doumbia, Taipi (55. Saliji); Callà, Sliskovic, Nuno Da Silva (55. Radice); Mahamid.

Bemerkungen: Wil ohne Torhüter Kostadinovic, Nick von Niederhäusern, Rahimi (nicht im Aufgebot), Schäppi und Wörnhard (verletzt); Muntwiler nur Ersatz. – FCW ohne Lekaj, Buess (gesperrt), Liechti (verletzt) und Hamdiu (nicht im Aufgebot); Bühler ausgewechselt, nachdem er ein paar Minuten vorher vom Ball hart am Kopf getroffen worden war; Callà in der 72. Minute mit Oberschenkelzerrung ausgeschieden, der FCW danach nur noch mit zehn Mann, Radice Captain. – 62. Schuss Sliskovics an den Aussenpfosten. 79. Lattenschuss Bosics. – Verwarnungen: 35. von Niederhäusern (Foul). 52. Nuno Da Silva (Foul). 59. Krasniqi (Foul) und Doumbia (Tätlichkeit). – Schiedsrichter im Rahmen eines Austauschs aus Katar; seine Leistung (vor allem im Vergleich mit Schweizer Challenge-League-Refs) absolut korrekt.