Eine bittere Niederlage

Eine Woche nach dem bemerkenswerten 2:0-Sieg im Cup gegen den FC St. Gallen aus der Super League bot der FCW in der Meisterschaft eine miserable Vorstellung. Beim 0:3 gegen Nachbar Wil zeigten die Winterthurer die schwächste Leistung in einem Heimspiel seit Ralf Loose ihr Trainer ist.

Loose hatte auf zehn Positionen dieselbe Aufstellung gewählt wie gegen St. Gallen. Aber es ging nichts auf. Dinge, die damals zusammengepasst hatten, gingen diesmal nicht auf. Also waren die Wiler von der ersten Minute an die bessere Mannschaft. Zur Pause führten sie durch einen Treffer des ehemaligen Winterthurers Silvio 0:1 – eingeleitet durch einen Fehler Granit Lekajs. Zur Pause schickte Loose gleich drei neue Spieler aufs Feld. Aber erste verhaltene Ansätze zu einer Besserung wurden bald im Keime erstickt. Nach einer Stunde liefen die Winterthurer in einen Konter, Fabian Rohner nutzte ihn zum 0:2. Dem folgte noch Silvios zweites Tor, das 0:3.

Danach ist der FCW statt Dritter, wie er es als Sieger gewesen wäre, nur noch Achter. Am Dienstag tritt er beim Tabellenletzten Chiasso an, und sein Trainer muss sich einige Überlegungen anstellen. Denn wie war möglich, dass seine Mannschaft binnen einer Woche zwei dermassen unterschiedliche Leistungen bot.