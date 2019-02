Eine ganz starke Reaktion

Taulant Seferi, der Topskorer des FCW, verschoss schon wieder einen Elfmeter. Hatte er am Samstag in Kriens den Ball, beim Stande von 2:0 für die Luzerner, mit selten gesehener Harmlosigkeit in die Arme des Torhüters geschoben, wollte er diesmal ganz offensichtlich Entschlossenheit ausspielen. Zu verlieren war ja nichts mehr, denn es lief schon die 91. Minute und der FCW lag 3:0 vorne. Die Punkte waren also verteilt. Aber dann drosch Seferi – entschlossen eben – weit übers Tor. Die einzige Konsequenz daraus muss sein: Seferi hat seinen Kredit als Penaltyschütze einstweilen verspielt.

Dass Seferi einen Elfmeter verschoss, war allerdings die einzige Parallele zum Match in Kriens, als der FCW schon zum zweiten Mal in dieser Saison den Startmatch vergeigte. Von Seferis neuerlichem Patzer mal abgesehen, war aber alles anders, ganz anders als in Kriens. Der FCW spielte und kämpfte um mindestens eine Klasse besser als am Samstag. Er liess von Anfang erkennen, zur zwingend nötigen Reaktion bereit zu sein – genauso wie ihm dies im Spätsommer mit einem Heimsieg gegen den FC Aarau gelungen war. Das Ergebnis liess sich in jeder Beziehung sehen. Vom Spielvolumen her, vom kollektiven Gesamteindruck her war dies wohl sogar die beste Leistung der ganzen Saison.

Drei grossartige Tore

Zwei Dinge sind besonders hervorzuheben. Erstens: Kein anderer Gegner war in dieser Saison gegen den FCW bisher so chancenlos wie diese Vaduzer. Sie wurden von A bis Z dominiert, sie spielten sich in über 90 Minuten nicht eine Torchance heraus. Beim Schlusspfiff war zu bilanzieren, das mit 3:0 doch schon ziemlich eindeutige Resultat war für die Vaduzer noch das Beste an diesem Abend.

Und zweitens: Tore wie gestern, und zwar gleich alle drei, sind eine absolute Rarität, nicht nur beim FCW, sondern auch auf höherer Ebene. Das 1:0 in der 18. Minute: Nach einem Foul an (und für einmal nicht: von) Philipp Muntwiler konnte der Vaduzer Milan Gajic einen Freistoss in den Winterthurer Strafraum heben. Torhüter Raphael Spiegel floh herbei und faustete den Ball energisch aus dem Strafraum – in den Fuss Seferis. Der setzte zu einem Konter an. Am Ende seines Sprints über mehr als den halben Platz lancierte er zu seine rechten den mitgespurteten Davide Callà; der lief noch ein paar Meter und schoss den Ball danach flach und zielsicher in die weitere Ecke.

Das 2:0 nach knapp einer halben Stunde war die Demonstration, welch talentierter Linksfuss Roberto Alves ist. Ihm fiel, nach einer Abwehr eines Vaduzers, der Ball rund 20 Meter vor dem gegnerischen Strafraum auf den – eben – linken Fuss; und so direkt wie scharf jagte ihn Roberto Alves ins rechte Lattenkreuz. Ein solches Weitschusstor war auf der Schützenwiese schon sehr lange nicht mehr zu sehen.

Und dann noch das 3:0, das im Verhältnis zum Spielverlauf sehr spät fiel, nämlich erst in der 80. Minute. Es raubte den Liechtensteinern auch die letzten theoretischen Hoffnungen, vielleicht mit einem Lucky Punch doch nochmals ins Spiel zu kommen. Roberto Alves, wieder er, schickte mit einem direkten Steilpass direkt in den Lauf Luca Radices seinen kollegialen Linksfuss auf den Weg zum gegnerischen Tor. Und diesmal zeigte Radice ausgesprochene Kaltblütigkeit und Technik. Aus vollem Lauf hob er den Ball über Goalie Andreas Hirzel unter die Latte.

«Die Kirche im Dorf lassen»

FCW-Trainer Ralf Loose sprach hinterher zu Recht von einem „ausgezeichneten Spiel“ seiner Mannschaft, die den «Gegner mit sehr gutem Pressing unter Druck gesetzt» und auch «sehr schöne Tore geschossen» habe. Auch er lobte seine Fussballer für eine «bissige Vorstellung» und sagte noch: «Das wichtigste ist die Mentalität die wir zeigten, nämlich das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.»

Es war in der Tat eine grössere Beruhigung, dass die Winterthurer Fussballer nicht nur – in selbstkritischer Sicht auf den Auftritt in Kriens – die Bereitschaft zur Reaktion rhetorisch angekündigt, sondern dieses Vorhaben auf dem Platz auch umgesetzt hatten. In einer Art, die in der Tat die eines Tabellenzweiten war – und nicht die eines biederen und ambitionslosen Mittelfeldklubs, als der die Winterthurer in Kriens aufgetreten waren. Und natürlich wird sich auch Loose gedacht haben, eine so gute Leistung seines Teams habe er in dieser Saison noch kaum einmal gesehen. Aber der Dortmunder Loose wäre an diesem Abend nicht sich selbst gewesen, wenn er nicht mehr als einmal gesagt hätte: «Wir wollen die Kirche im Dorf lassen.» Was heissen sollte: Wir haben die Niederlage in Kriens nicht zu hoch gehängt, wir dürfen das auch mit diesem Sieg nicht tun.

Wieder sehr ausgeglichen

Was offensichtlich war: Der FCW wirkte als Kollektiv ausgeglichen. Das war er, weil keiner gut gewesen war, auch am Samstag in Kriens. Diesmal aber war er es unter umgekehrten Vorzeichen, denn es war keiner nicht mindestens gut. Dazu halfen die Umstellungen, auch wenns nur zwei waren: Rechtsverteidiger war weder Nicolas Stettler noch Denis Markaj, sondern Gabriel Isik, eigentlich ein Innenverteidiger. Und zweiter Sechser neben Ousmane Doumbia war nicht Eris Abedini, sondern nach abgesessener Sperre Remo Arnold. Isik war besser als die beiden nominellen Rechtsverteidiger bei ihren letzten Auftritten, Arnold war mit seiner ganzen Art der erwartete Gewinn.

Aber das reichte natürlich nicht zur Steigerung. Es waren auch die beiden Innenverteidiger Granit Lekaj und Sead Hajrovic sehr viel besser als in Kriens; es war Doumbia mehr als eine Stunde lang in wesentlich besserer Verfassung als in Kriens zu sehen, eben in jener des Herbsts. Es spielten aber auch die beiden routinierten Flügelmänner Callà und Radice, beide mit einem Tor belohnt, eindeutig besser. Linksverteidiger Tobias Schättin machte einen guten Match. Von Seferi wäre das, nach seinem Assist zum 1:0, ebenfalls zu sagen gewesen, wenn er sich nicht den Aussetzer des Elfmeters geleistet hätte. Torhüter Spiegel musste wenig bieten, tats aber sicher.

Und dann wäre da noch Roberto Alves, der mit einem Tor und einem Assist in Zahlen der wirkungsvollste Mann war. Aber er bot auch ganz insgesamt seinen bisher besten Match für den FCW, denn er arbeitete auch viel, scheute auch die Zweikämpfe nicht. So hat er seinen Stammplatz einstweilen auf sicher.

Natürlich ist mit diesem ersten Sieg 2019, mit dieser Reaktion auf den Fehlstart mal ein erster Schritt getan, auch ein schönes Frühjahr zu bieten. Allein, schon der Nachtragsmatch am nächsten Mittwoch gegen den FC Rapperswil-Jona wird eine nächste Bestätigung zu liefern haben, auf dass der FCW bleibt, was er im Herbst allmählich wurde: eine Spitzenmannschaft in dieser Liga. Ganz anders sind die Aussichten der Vaduzer, deren Trainer Mario Frick mit keinem Aspekt der Leistung zufrieden sein konnte. So wie sie gestern spielten, so viel schwächer als bei den beiden ersten (und knappen) Niederlagen gegen den FCW im Herbst, sind sie, was die Tabelle zeigt: ein Abstiegskandidat.

(Der Landbote)