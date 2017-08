Endlich ist es vollbracht

Für die Entscheidung vor 1280 Zuschauern war ausgerechnet der vom FC Wil umworbene Brasilianer Silvio besorgt. Der Skorer erzielte in der 82. Minute das massgebende Führungstor der Gäste. In der 93. Minute doppelte Kwadwo Duah zum 2:0 nach; er war in der 79. Minute eingewechselt worden. Die Winterthurer konnten von der 49. Minute an in Überzahl spielen, nachdem der Wiler Verteidiger Atila wegen eines Notbremsefouls an Silvio einen Platzverweis kassiert hatte.

Mit diesem ersten Saisonsieg rückte der FCW in der Tabelle der Challenge League vor. Er überholte nicht nur die Wiler, sondern auch den FC Aarau (0:3-Niederlage am Freitag bei Servette) und den FC Wohlen (1:1 gegen Chiasso) und liegt nun auf dem 7. Platz. (sda/red)