Es ist Zeit für einen Sieg

Die Winterthurer sind gar noch ein bisschen zäher gestartet, denn sie müssen nicht gleichsam einen Neuanfang machen wie die Wiler nach dem Türken-Wirbel. Aber die Winterthurer leiden noch immer unter dem Fehlstart mit den beiden Niederlagen gegen den FC Wohlen und den Aufsteiger aus Rapperswil-Jona, mitbeeinflusst auch durch eine Art Fernduell mit den Wilern um den Stürmer Silvio.

Seit dieser Fall ad acta gelegt ist, seit Silvio in der 3. Runde wieder mitzuspielen begonnen hat, und das gut bis sehr gut, zeigt der FCW doch wieder ein freundlicheres Gesicht. Dazu trägt auch bei, dass Jordi Lopez die Abwehr seit ebendiesem dritten Spieltag stabilisiert. Allein, nach den zwei Unentschieden gegen Aarau und in Vaduz war die Heimniederlage am Montag gegen Servette ein Rückschlag. Er war es zwar weit eher resultat- als leistungsmässig, aber er war einer.

Denn wer eine Halbzeit lang so gut spielt wie der FCW gegen die Genfer; wer dann eine Viertelstunde und noch immer beim Stande von 0:0 mit der Einwechslung Gianluca Frontinos den vorübergehend überlegenen Genfern wieder standhalten kann – der dürfte nicht punktlos vom Feld gehen.

Es mag dann Pech gewesen sein, dass Frontinos 20-m-Schuss vom Pfosten via Torhüter in Corner statt ins Tor flog. Aber Chancen, wie sie in der Angfangsphase Manuel Sutter und, zum wiederholten Mal, Nicolas Stettler hatten, müssen zu mindestens einem Tor führen. Sonst hat man ein Problem – wie es der FCW nun hat. Weil sein Aufwand zu wenig dem Ertrag entspricht.

Ein «kleiner Fall»Gianluca Frontino

Denn natürlich drücken unbefriedigene Resultate auch auf die Stimmung. Und dann gibt es Dinge wie diese: Frontino wird heute nicht zum Aufgebot gehören. Das hat disziplinarische Gründe. Frontino habe sich, sagt Trainer Umberto Romano nur, «nicht korrekt benommen». Die Massnahme gilt erst einmal für dieses eine Spiel.

Frontino eilt zwar der Rufvoraus, gerne weiterzuziehen, wenn es irgendwo nicht nach seinen Wünschen läuft. Anderseits hat er in den ersten vier Spielen der Saison im Durchschnitt die besten Leistungen geboten, und er hätte nach seiner Einwechslung beinahe auch den Match gegen Servette entschieden. Aber Dinge wie diese dürfen sich nicht hinziehen, sind klar zu entscheiden – und das von einergeschlossenen sportlichen Führung. Mit dem Leiter Sport Oliver Kaiser und dem «sportlichen Berater» des Vorstands, Wolfgang Vöge, an der Seite des Trainers.

So geschlossen, wie sie es beim FCW in jüngerer Vergangenheit keineswegs immer war. Dass Romano in den zwei Jahren seit dem Rücktritt des Präsidenten Hannes W. Keller schon der dritte Cheftrainer ist, ist ein deutlicher Hinweis auf Unzulänglichkeiten auf diesem Sektor. Immer den Trainer zu wechseln – das kann es einfach nicht sein.

Den einen oder andern Wechsel dürfte Romano heute vollziehen. So ist zu erwarten, dass Guillaume Katz in die Dreierabwehr zurückkehrt und dass im Mittelfeld Robin Huser eine Chance erhält. Sieht man die Dinge grundsätzlich, so ist bisher festzustellen, dass der FCW im Zentrum doch eher leichtgewichtig ist. «Sechser» Kreso Ljubicic spielt zwar nicht schlecht, aber doch noch immer nicht so, wie man es von einem designierten Leader erwarten würde.

Die Wiler und Konrad Fünfstück

Was die Wiler in dieser Saison bisher vom FCW unterscheidet: Sie haben ihr Heimspiel gegen den FC Wohlen 3:1 gewonnen statt 1:3 verloren. Sie taten es mit einer Mannschaft und einem neuen Trainer, deren Ziel es mal ist, die Klasse möglichst sicher zu halten. Der Trainer ist der erst 37-jährige Deutsche Konrad Fünfstück, der in seiner Heimat erstmals in Erscheinung trat, als er im September 2015 beim 1. FC Kaiserslautern vom Nachwuchs- zum Cheftrainer aufstieg. Er folgte auf Kosta Runjaic, der nach acht Runden in der 2. Bundesliga mit dem Altmeister nur Zwölfter war. 26 Runden später war Fünfstück Zehnter. Er musste zum Saisonende im Mai 2016 gehen, obwohl sein Vertrag noch ein Jahr gelaufen wäre.

In Wil ist er nun mit einem Zweijahresvertrag angetreten, mitzuhelfen, den Verein in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Noch allerdings sind nicht alle Wogen aus der Zeit der Türken geglättet. Zwar hat mit dem Tessiner Mattia Bottani einer der Grossverdiener, mit denen sich die Wiler nicht auf eine Salärreduktion einigen konnten, den Verein jüngst verlassen – er steht heute fürs Heimspiel gegen den FC Thun erstmals wieder im Aufgebot des FC Lugano. Dagegen wurde der Fall des absoluten Topverdieners Rémi Gomis an den internationalen Sportgerichtshof TAS in Lausanne weitergezogen. Gomis, ein 33-jähriger Franzose, soll einen mittleren fünfstelligen Betrag in seinem Vertrag stehen haben – monatlich notabene, und das bis 2018.

Die schwächsten Zahlenseit 2002/03?

Statistisch wäre zum Match heute noch einzuwerfen: 5 Spiele/2 Punkte – so stehts um den FCW vor dem Spiel. Lauten die Zahlen nachher 6/2, dann sind es die schwächsten seit 2002/03, als der FCW mit zwei Punkten aus sechs Spielen startete. Er wurde danach Letzter, weil ihm wegen Lizenzvergehen in der Vorsaison nicht weniger als zwölf Punkte abgezogen wurden. Aber es stieg niemand ab, weil Lugano und Lausanne pleitegingen. Und Probleme mit der Lizenz, das wenigstens hat der FCW heutzutage nicht mehr.

(Der Landbote)