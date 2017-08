FC Seuzach führt den FCW-Nachwuchs vor

Das Resultat mag am Ende etwas gar hoch ausgefallen sein. Und man musste auch keineswegs der Meinung sein, das Handspiel des FCW-Verteidigers Jan Brechbühl gut 20 Minuten vor Schluss sei neben einem Elfmeter auch noch mit einer Roten statt einer Gelben Karte zu ahnden gewesen. Aber dass danach das 3:1 für Seuzach fiel, war die Entscheidung in diesem Spiel. Und ebenso klar war, dass der Sieg Seuzachs völlig gerechtfertigt war. Die Mannschaft fightete wesentlich entschlossener, zweikampfstärker um diesen Sieg, der sehr wohl der des Aussenseiters war. Und es war im siebten Derby auch erst der zweite, nach jenem im vergangenen März ebenfalls auf der Schützenwiese.

Damals war allerdings auf dem Hauptplatz gespielt worden, gestern wurde auf dem Kunstrasen angepfiffen. Und das war schon mal eine grundsätzliche Fehlleistung des FCW, nicht zu rechtfertigen durchs Spiel des «Eins» heute Montag. Denn wenn schon mal ein paar Hundert kommen zu einem Match der U21 – und so viele waren schon zu erwarten gewesen –, dann sollen auch alle gute Sicht haben. Das war an diesem schönen Sommertag aber nicht gegeben. Darüber hinaus lief auch die Uhr in der zweiten Halbzeit hinterher... Es gibt weder Speaker noch Aufstellungen. Nur Eintritt war zu entrichten.

Einfach nicht bereit

Dazu passte, dass die jungen Winterthurer den Start völlig verpatzten und nur in einer Phase, von der Pause bis zum Elfmeter, den Eindruck hinterliessen, einigermassen energisch um die Punkte zu kämpfen. In dieser Zeit fiel Genc Krasniqis Kopftor zum 1:2, sah es – auch wegen zwei Wechseln des Trainers Roger Etter – danach aus, als wäre eine Wende möglich, mit dem Impuls des eingewechselten Rijad Saliji. Aber der Rest des Spiels lief nach dem Gusto der Seuzacher, die sicher ihre klar beste Saisonleistung ablieferten.

Das begann schon mit dem 1:0 in der 3. Minute, als Felix Gröbli den Ball aus ein paar Metern nur noch ins Tor zu schieben brauchte. Typisch fürs Spiel waren dann die Tore zum 2:0 und 3:1, die beide von der Überlegenheit der Seuzacher im Kopfballspiel und damit in Standardsituationen zeugten. Dass Innenverteidiger Nico Weibel, ehedem in der U21 des FCW, massgeblich daran beteiligt war, war natürlich auch kein Zufall. Beim 2:0 sprang er einfach höher als seine Gegner und lenkte einen Eckball ins Tor. Vor dem 3:1 wurde er im Kopfballduell mit Brechbühl nur durch dessen Handspiel gestoppt. Das Erstaunlichste war dann, dass es ein Seuzacher fertigbrachte, den Elfmeter zu verwerten. Im Startspiel gegen den FC Kosova waren noch zwei an Christian Leite gescheitert, diesmal traf Weibels Abwehrkollege Christopher Süsstrunk.

Die beiden Tore des eingewechselten Kevin Honegger (18) fielen dann unter die Rubrik Zugaben. Verloren hat der FCW und gewonnen hat Seuzach, weil die beiden Teams sehr unterschiedlich für diesen Match bereit waren. Es war die Jugendlichkeit so manchen Winterthurers im Zweikampfverhalten nicht zu übersehen. Aber diesmal waren auch jene, die tragende Stützen hätten sein können, dazu nicht fähig. Also siegte der FC Seuzach erstmals in dieser Saison, ja – nach zwei Unentschieden und drei Niederlagen – erstmals überhaupt seit Anfang Mai. Und der FCW verlor nach sechs Siegen und einem Unentschieden erstmals seit Mitte April wieder. (Der Landbote)