FCW: Ferien statt Spiele um Punkte

Vielleicht zwei Dutzend Leute sassen auf der Haupttribüne des Wankdorfs, der meisterlichen Heimstätte. Tore gesehen haben sie in diesem «Geisterspiel» zwischen YB und dem FCW aus der Challenge League keine. Es hätten auf beiden Seiten welche fallen können. Die Winterthurer hätten eigentlich in der ersten Halbzeit in Führung gehen «müssen», die Berner schufen sich später ein Plus, als beide Teams ein ganz anderes Gesicht hatten als zu Beginn. Von den Young Boys spielten nur Captain Fabian Lustenberger, Innenverteidiger Nicolas Bürgy und Alt-FCWler Christian Fassnacht 90 Minuten. Beim FCW wurde einzig Innenverteidiger Mario Bühler zeitlich voll gefordert.

Christoph Spycher, der Berner Sportchef, wies schon vor dem Anpfiff auf die Eigentümlichkeiten des Tages hin, «denn keiner weiss, ob es ein Vorbereitungsspiel auf den Match gegen Servette ist.» Das stand zu diesem Zeitpunkt für den Sonntag kommender Woche noch auf dem offiziellen Programm. «Aber kaum einer glaubt, dass es auch stattfinden wird», fügte Spycher schon bei. Im Laufe des Matchs wurde das dann definitiv bestätigt, es spielen in einer Woche weder die Berner in Genf noch die Winterthurer auf ihrer Schützenwiese gegen den FC Aarau. Spycher und sein FCW-Kollege, Leiter Sport Oliver Kaiser, beschäftigten sich schon während der zweiten Halbzeit wohl mindestens so sehr mit den neusten Problemstellungen wie mit den Ereignissen auf dem Platz.

Vor dem 30. April, das ist die Folge des jüngsten Erlasses des Bundesrats, wird in der Swiss Football League nicht gespielt, weder in der Super noch in der Challenge League. Aus Sicht des FCW, der am, 21. Februar gegen Lausanne 0:4 verloren hat, fallen nach den Partien in Vaduz, im Cup gegen Bavois, wieder in der Liga gegen GC und den FC Wil zumindest auch jene daheim gegen Aarau, in Nyon gegen Stade Lausanne-Ouchy, daheim gegen Vaduz, in Aarau und schliesslich wieder zuhause gegen Schaffhausen aus. Geht’s nach diesen aktuell gültigen Vorstellungen, ist Chiasso – FCW am 1. oder 2. Mai der nächste ernsthafte Wettkampf – dem dann in gedrängtem Takt folgen sollten. Doch wie das wirklich weitergeht, weiss zurzeit keiner, kann keiner wissen. Beeinflusst wird das Ganze auch mit den Entscheiden, welche die Uefa in der kommenden Woche zum internationalen Betrieb fällt.

Spieler in die Zwangsferien

Am späteren Nachmittag wurde dann noch die Frage definitiv beantwortet, ob das auf Samstag Nachmittag anberaumte Erstliga-Meisterschaftsspiel der U21 gegen den FC Balzers doch stattfinde – allenfalls ohne Zuschauer. Es fällt auch dieser Termin aus. Fragen, die noch genauerer Beratung bedürfen, sind – von der eigentlich unbestimmten Dauer der Pause mal abgesehen – solche: Lassen die sehr restriktiven neusten Weisungen wenigstens Geisterspiele überhaupt zu. Oder kann man, beispielsweise, die Junioren noch trainieren lassen, wenn schon die Schulen wenigstens bis Anfang April geschlossen sind.

Eines allerdings ist schon klar: «Wir werden», sagte Oliver Kaiser schon auf der Heimreise aus Bern, «eine Trainingspause der Mannschaft einlegen, die Spieler für zwei Wochen in die Ferien schicken und ihnen individuelle Trainingspläne mitgeben. Danach starten wir Anfang April zur Vorbereitung auf den Rest der Saison.» Beim FCW gehen sie aufgrund der aktuell gültigen Vorgaben auch davon aus, dass vorderhand selbst Geisterspiele nicht möglich sind.

Der letzte Eindruck war gut

Also bleibt der Eindruck, den der FCW gestern in Bern machte, für geraume Zeit der letzte. Er war, auch wenn umständehalber nicht wirklich bedeutend, immerhin gut. Wie schon zehn Tage zuvor in Luzern gegen einen andern Klub aus der Super League spielte der FCW gut, zeigte er wieder mal auf, über wieviel individuelle Qualität er verfügt, nicht zuletzt in der Offensive. Die Winterthurer waren eine Stunde lang, bis zur Zeit des grossen (Spieler-)Wechsels, mindestens gleichwertig. Sie hatten mehr Chancen aufs 1:0. Auf die Berner traf das erst in der letzten halben Stunde zu, als der Grossteil des Personals ausgewechselt worden war.

Der FCW zeigte, wieder mal mit einer Dreierabwehr, eine bezüglich Organisation, aber eben auch individueller Qualität gute Vorstellung. So fiel Granit Lekaj, einer der drei Innenverteidiger, auch in diesem Umfeld positiv auf. Dasselbe galt für Partner Bühler oder Ousmane Doumbia, der mit Remo Arnold eine starke Doppelsechs bildete. Und Davide Callà trat als rechter Aussenläufer so auf, dass man sich für ihn diese Rolle auf die alten Tage durchaus vorstellen könnte. Als er in der 8. Minute zum Abschluss kam, mussten die Berner froh sein, dass ihr Captain Lustenberger den Ball von der eigenen Torlinie schlagen konnte. Im Tor nutzte die Nummer 2, Bojan Milosavljevic, in der zweiten Halbzeit die Gelegenheit, etwas zu zeigen.

In der Offensive begann Nuno Da Silva auffallend, aber dann fehlte es im Abschluss an der Konsequenz. Dasselbe galt aber auch für Roman Buess, der nach einer guten halben Stunde nach einem Flankenball Doumbias die beste Winterthurer Chance hatte. Aber er scheiterte mit seinem Kopfball aus kürzester Distanz. Also schloss Trainer Loose: «Wir hätten halt schon mal ein Tor machen müssen.» Wer sonst so spielt, müsste das halt auch mal schaffen, sonst siegt er nicht. Genauso hatte Loose schon in Luzern geredet, als seine Mannschaft ebenfalls gut gespielt, die Dinge weitgehend im Griff gehalten, am Ende aber gar 0:1 verloren hatte.