FCW: Roths neues Pech mit dem Knie

Vom 21. August 2017 bis zu einem ersten Kurzeinsatz am 24. November 2019 war Julian Roth (22) nicht im Challenge-League-Team des FCW zu sehen, denn über zwei Jahre wurde er geplagt durch Knieprobleme. In der Rückrunde stand er in den ersten fünf Spielen stets 90 Minuten lang auf dem Platz, doch jetzt muss er wieder pausieren – wieder am Knie verletzt. Als Knochenödem im linken Knie stellte sich bei einer genaueren Untersuchung die Blessur heraus, über die sich Roth nach seinem 45-minütigen Einsatz im «Geister»-Testspiel am Dienstag in Luzern beklagt hatte. «Bis auf weiteres» falle Roth wieder aus, sagt Leiter Sport Oliver Kaiser.

Interner Test

Die zweite Woche der unfreiwilligen Meisterschaftspause beendet der FCW am Samstag übrigens nicht mit einem zweiten Freundschaftsspiel, sondern mit einem internen Testmatch auf der Schützi. Als Testgegner wäre zwar der FC Rapperswil-Jona aus der Promotion League bereit gewesen, Trainer Ralf Loose entschied sich dann aber für die interne Variante. Als nächster veritabler Test ist ein Match gegen die Young Boys am Nachmittag kommenden Freitags im Wankdorf anberaumt.

U21 muss sich gedulden

Die U21 des FCW muss sich weiterhin gedulden, bis sie erstmals in diesem Frühjahr in der 1. Liga spielen kann. Der auf Samstagnachmittag anberaumte Match gegen den FC Paradiso entfällt, weil sich die Verbandsabteilung «Erste Liga» entgegen den Erwartungen (und vor allem Hoffnungen) entschied, nochmals eine Woche zuzuwarten. Der Grund: Wegen der unterschiedlich erforderlichen Bewilligungen sei «nicht flächendeckend sichergestellt» gewesen, dass überall hätte gespielt werden können. Und man wolle eine «unterschiedliche Belastung der Vereine durch Nachtragsspiele unter der Woche» vermeiden, schrieb die «kleine» Liga. Als wären «englische Wochen» ein bedeutenderes Problem in diesen schwierigen Zeiten ….