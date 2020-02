FCW: Tranquillis Blitztransfer

Den letzten Tag vor Ablauf der (nationalen) Transferfrist nutzte der FCW nochmals für die Verpflichtung eines Ergänzungsspielers, der zweiten nach jener Gezim Pepsis vor einer Woche: Leiter Sport Oliver Kaiser einigte sich mit dem Schaffhauser Luca Tranquilli auf einen, man kann es nicht anders sagen, «Blitztransfer». Man habe sich, sagt jedenfalls Kaiser, «binnen Minuten geeinigt».

Der Italo-Schaffhauser Tranquilli ist mit seinen bald 27 Jahren und rund 150 Pflichtmatches für den FCS seit 2014 ein erfahrener Challenge-League-Spieler. Vor allem aber ist er vielseitig. Er kann aufgestellt werden vom Rechtsverteidiger bis zum linken Mittelfeldmann. Am häufigsten besetzte der 1,70 m kleine Mann eine Flügelposition im Mittelfeld. In all der Zeit schoss er 15 Tore für Schaffhausen, zwei gegen den FCW, das zweite im Oktober 2010 auf dem Weg zu einem 2:2 in Herblingen.

Bis Ende Saison

Noch im vergangenen Herbst durfte sich Tranquilli als Stammspieler der Schaffhauser sehen, mit zehn Einsätzen in der Startelf. Er war sogar Captain, wenn Imran Bunjaku fehlte. Doch das änderte sich zu Beginn dieser Rückrunde rapide: Im ersten Match gegen Lausanne durfte Tranquilli noch die letzte Viertelstunde mittun, in den drei Spielen seither nahm ihn Trainer Murat Yakin nicht mal mehr ins Kader. Diese Entwicklung, die für die Arbeitsweise Yakins des Älteren gewiss nicht untypisch ist, hat Tranquillis Neigung zu einem Wechsel natürlich verstärkt. Und für den FCW, in der Ausbildung Schaffhauser Partnerverein, hat er ja schon bei den Junioren gespielt.

Tranquilli einigte sich mit Kaiser auf einen bis Ende Saison gültigen Leihvertrag. Dann läuft auch sein Kontrakt mit dem FCS ab, die Entscheidung über die Zukunft liegt dann allein beim FCW und Tranquilli.

Im Moment kein Thema mehr ist offenbar ein Wechsel des Nachwuchs-Mittelfeldspielers Rijad Saliji zu YF Juventus in die Promotion League. Einer seines Jahrgangs, 1999, könnte allerdings noch bis Ende März transferiert werden.