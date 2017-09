FCW kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Nach einer Tätlichkeit von Silvio musste der FCW vor 2100 Zuschauern auf der Schützenwiese gegen Chiasso eine Stunde lang in Unterzahl spielen, gleichwohl fehlte nicht viel zum ersten Heimerfolg in dieser Saison. Tobias Schättin brachte die Winterthurer nach einem mustergültig vorgetragenen Konter in Führung (77.), in der Nachspielzeit kamen die Tessiner dank Assan Ceesay aber doch noch zum Ausgleich, weil die FCW-Abwehr für einen Moment die Übersicht verlor.

Trotz des späten Gegentores war es für den FCW ein guter Punkt. Das 1:1 hätte in der Nachspielzeit zwar nicht mehr fallen müssen, aber der FCW hätte durchaus auch früher ein Tor kassieren können. Denn Chiasso hatte mit einem Mann mehr auf dem Feld doch ein klares Chancenplus. So war das 1:1 für die Tessiner also gewiss verdient, ebenso aber auch der eine Zähler für den FCW: Für eine spielerisch gute Leistung bis zum Platzverweis und einen vorbildlichen kämpferischen Auftritt danach.