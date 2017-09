FCW scheitert im Cup

2:4 gegen eine zwei Klassen tiefer spielende Mannschaft – das ist für den FCW eine ziemlich enttäuschende Sache, zumal es in der jüngeren Vergangenheit auf der Schützenwiese ja immer wieder mal ein «Cupfest» gegeben hat. Das wird in dieser Saison nicht der Fall sein, dafür war die Leistung des Teams einfach zu schlecht. Schon nach sieben Minuten lag es 0:2 zurück, und man konnte nicht sagen, es habe sich danach wesentlich gesteigert.

Nur in der zweiten Halbzeit gab es eine Phase, während der es etwas besser lief. Kwadwo Duah verkürzte in der 56. Minute auf 1:2, doch kurz darauf war das auch schon wieder vorbei, beendet durch einen Platzverweis für Kreso Ljubic, der in der 62. Minute zur Notbremse greifen musste. Robin Huser brachte den FCW in der 78. Minute mit seinem Tor nochmals auf 2:3 heran, aber Delémont liess sich die Gelegenheit zur Überraschung nicht mehr nehmen. Der FCW bezog eine Niederlage, die absolut verdient war. (landbote.ch)