FCW verliert Derby in Schaffhausen

Der FCW bewegt sich bedrohlich in Richtung Tabellenende. Weil Wohlen gegen Vaduz 1:0 gewann, musste er die Aargauer vorbeiziehen lassen und liegt noch auf dem 8. Rang, einen Punkt vor dem Duo Wil und Aarau. Dabei hätte es auch nach oben gehen können. Denn Silvio hatte in der 25. Minute die Chance, den FCW mit einem Foulpenalty in Führung zu bringen. Doch Schaffhausens Goalie Nikolic, der den Penalty mit einem Foul an Manuel Sutter verursacht hatte, hielt Silvios Schuss.

In der zweiten Halbzeit nutzte Schaffhausen die wenigen Chancen, die es hatte. Tunahan Cicek, einst beim FCW tätig, brachte das Heimteam in der 69. Minute 1:0 in Führung, auch weil er nicht energisch genug angegriffen wurde. Der FCW konnte nicht reagieren. Zehn Minuten vor Schluss musste Captain Luca Radice mit Gelb-rot vom Platz, und in der 87. Minute erhöhte Sessolo per Penalty auf 2:0. Damit war die Sache gelaufen. Schaffhausen hat unter seinem neuen Trainer Boris Smiljanic den ersten Sieg gefeiert und an der Spitze wieder zur Xamax aufgeschlossen. Der FCW dagegen muss schauen, dass er aus den Niederungen der Tabelle herauskommt. Als nächster Gegner kommt am Sonntag allerdings Co-Leader Xamax auf die Schützenwiese.